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Сергей Михайлов: социальная ответственность СМИ является мерилом профессионализма

Общество
9 июня, 11:28 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Андрей Кириллов

Генеральный директор ТАСС также указал на опасность распространения сфабрикованных новостей и дезинформации и отметил, что эта проблема приобрела глобальный масштаб

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Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ПЕКИН, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Социальная ответственность стала важной частью работы и определенным мерилом профессионализма представителей медиаорганизаций и СМИ. Об этом заявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов на заседании завершившегося медиафорума стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика).

"За последние несколько десятилетий по всему миру во взаимоотношениях между государством, гражданскими институтами, частными компаниями и медиа произошли весьма существенные изменения. В результате глобализации, интеграции, технического прогресса и многих других процессов на первый план вышли принципиально новые формы общественного взаимодействия. Одна из них - социальная ответственность", - сказал Михайлов. "Для медиаорганизаций и СМИ, на мой взгляд, социальная ответственность стала важной частью работы и определенным мерилом профессионализма в обществе", - уточнил он.

Говоря об ответственности журналистов и СМИ за качество, объективность и достоверность распространяемой информации, Михайлов указал на опасность распространения сфабрикованных новостей и дезинформации. "Эта проблема приобрела глобальный масштаб, она затрагивает интересы всех стран", - констатировал он.

"В то же время у понятия "социальная ответственность" есть и другое значение, имеющее более глубокий смысл, связанный с особенностями характера, традициями и менталитетом русских людей. Под словами "социальная ответственность" мы понимаем помощь", - напомнил Сергей Михайлов.

"Не ошибусь, если скажу, что в сегодняшнем мире ощущается дефицит доброты. Но в то же время очень многие люди готовы откликаться на добровольные социальные инициативы, участвовать в волонтерских движениях, различных благотворительных акциях", - продолжил он. Генеральный директор ТАСС рассказал о некоммерческом медиапроекте агентства "Делать добро вместе", призванном сообщать о работе благотворительных фондов, о возможностях участия каждого человека в этой деятельности.

"Буквально месяц назад совместно с благотворительным проектом "ЖИТЬ" ТАСС открыл на своем сайте, в своих аккаунтах в соцсетях и мессенджере Telegram рубрику "Добрости". Проект появился как реакция на значительное количество негативных новостей на сайтах СМИ и в социальных сетях", - поведал участникам форума генеральный директор агентства.

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