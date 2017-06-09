Собянин предложил ограничить включение новых домов в программу реновации

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил законом ограничить включение новых домов в программу реновации. Об этом он написал в социальной сети "ВКонтакте".

"Многие москвичи высказывают опасение, что их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию. Чтобы снять эти опасения, возможно включить в проект федерального закона поправку, ограничивающую вхождение домов в программу реновации с момента вступления закона в силу", - отметил мэр.

Второе чтение законопроекта по реновации состоится в Госдуме 9 июня. В первом чтении он был принят 20 апреля. Однако в сообщении мэра не обозначено, будет ли эта поправка озвучена сегодня в рамках второго чтения в Госдуме. Также он отметил, что все жители, которые хотели, чтобы их дома были дополнительно включены в программу, проявили инициативу провести собрания. "Таким образом, круг домов, которые могут быть включены в программу, понятен", - заключил глава города.

По данным штаба по контролю за голосованием, жители 90% домов, включенных в перечень для голосования по программе реновации, из числа проголосовавших высказались за снос их домов. За три недели - с 15 мая по 7 июня - проголосовали собственники и наниматели по договору соцнайма 204,5 тыс. квартир, что составляет 60,5% от общего числа квартир, допущенных до голосования. По текущим итогам голосования, 200 московских домов из 4,5 тыс. участвовавших в голосовании не войдут в программу реновации, еще 200 находятся в пограничном состоянии, сообщил днем ранее Собянин.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.