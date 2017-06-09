Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин предложил ограничить включение новых домов в программу реновации

Общество
9 июня, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Мэр предложил внести соответствующую поправку в проект федерального закона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил законом ограничить включение новых домов в программу реновации. Об этом он написал в социальной сети "ВКонтакте".

"Многие москвичи высказывают опасение, что их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию. Чтобы снять эти опасения, возможно включить в проект федерального закона поправку, ограничивающую вхождение домов в программу реновации с момента вступления закона в силу", - отметил мэр.

Второе чтение законопроекта по реновации состоится в Госдуме 9 июня. В первом чтении он был принят 20 апреля. Однако в сообщении мэра не обозначено, будет ли эта поправка озвучена сегодня в рамках второго чтения в Госдуме. Также он отметил, что все жители, которые хотели, чтобы их дома были дополнительно включены в программу, проявили инициативу провести собрания. "Таким образом, круг домов, которые могут быть включены в программу, понятен", - заключил глава города.

По данным штаба по контролю за голосованием, жители 90% домов, включенных в перечень для голосования по программе реновации, из числа проголосовавших высказались за снос их домов. За три недели - с 15 мая по 7 июня - проголосовали собственники и наниматели по договору соцнайма 204,5 тыс. квартир, что составляет 60,5% от общего числа квартир, допущенных до голосования. По текущим итогам голосования, 200 московских домов из 4,5 тыс. участвовавших в голосовании не войдут в программу реновации, еще 200 находятся в пограничном состоянии, сообщил днем ранее Собянин.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
2
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
3
По факту ДТП с четырьмя погибшими под Тулой возбуждено уголовное дело
4
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидаемого шквала
5
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
6
СК завершил расследование гибели бас-гитариста группы "Любэ" в Подмосковье
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама