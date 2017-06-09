В День России в Москве пройдет более 150 мероприятий

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 150 праздничных мероприятий пройдет в Москве в честь Дня России. Об этом сообщил на совещании по оперативным вопросам заместитель столичного мэра Леонид Печатников.

По его словам, праздничный марафон пройдет с 10 по 12 июня. "Праздничные программы подготовили в культурных центрах, музеях и парках столицы, всего состоится более 150 мероприятий", - сказал Печатников.

Он отметил, что наиболее крупные мероприятия пройдут 12 июня. "Центральным мероприятием празднования Дня России станет концерт на Красной площади с участием ведущих музыкальных исполнителей. После его окончания состоится праздничный фейерверк", - уточнил Печатников.

Среди интересных программ он также выделил гала-концерт фестиваля "Щит и лира" в парке Победы на Поклонной горе, а также музыкальный фестиваль "Россия" в музее-заповеднике "Коломенское".

Также интересная культурно-развлекательная программа с экспозицией Третьяковской галереи "Искусство XX века" пройдет на Триумфальной площади в рамках фестиваля "Черешневый лес".

Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будут свыше 8,7 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников, уточнил заммэра.