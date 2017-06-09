Валерий Шадрин и Всеволод Овчинников получили в Москве японский Орден Восходящего солнца

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова Валерий Шадрин и обозреватель "Российской газеты" Всеволод Овчинников получили в пятницу в Москве одну из высших наград Японии - Орден Восходящего солнца (Золотые лучи с розеткой). Церемонию награждения провел в своей резиденции посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.

90-летний журналист-международник Всеволод Овчинников не смог лично присутствовать на церемонии по причине болезни, награду за отца получила дочь Любовь Овчинникова.

"Поздравляю генерального директора Международного театрального фестиваля имени Чехова Валерия Шадрина и обозревателя "Российской газеты" Всеволода Овчинникова с вручением им Ордена Восходящего солнца (Золотые лучи с розеткой)", - начал свою приветственную речь японский посол.

"Театральные связи Японии и России имеют давние традиции, - отметил Кодзуки. - Еще в 1924 году в Японии был поставлен спектакль "Лебединая песня" по Чехову. С тех пор этот драматург во многом стал определяющим для театрального искусства Японии".

Валерий Шадрин "возглавляет фестиваль, который носит имя Чехова, с момента его основания в 1992 году. Все эти годы смотр знакомит русских с творчеством японских театров, а японских зрителей - с русским сценическим искусством", продолжил посол.

Он обратил особое внимание на то, что 2018 год станет Годом Японии в России и России в Японии, такой "перекрестный" год объявили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "Хочется верить, что сотрудничество наших стран будет укрепляться и в дальнейшем, и в частности, в области театра", - выразил надежду Тоехиса Кодзуки.

Затем посол переключился на Всеволода Овчинникова. Он напомнил, что этот журналист в 1962-1968 годах работал в качестве специального корреспондента газеты "Правда" в Японии, а потом написал книгу "Ветка сакуры", благодаря которой, по словам посла, все знают о Японии. "Я сам читал ее во время стажировки в Москве. Книга до сих пор актуальна для тех, кто хочет познать Японию", - высказал свое мнение Кодзуки.

Он отметил, что Всеволод Овчинников по-прежнему следит за Японией, публикует статьи об этой стране. "Кстати, дочь известного журналиста - Любовь Овчинникова, которая присутствует на церемонии, достойно продолжает дело своего отца", - заключил Кодзуки и перешел к церемонии награждения, вручив ордена и специальные патенты к ним, печать на которые поставлена в императорском дворце.

Орден всему Чеховскому фестивалю

"Прежде всего хочу поблагодарить за врученный мне высокий орден Японии, - сказал в ответном слове Валерий Шадрин. - Я, конечно, хорошо понимаю, что эта награда принадлежит всему коллективу фестиваля, который в этом году отмечает свое 25-летие. А в течение 20 лет мы сотрудничаем с театром Японии, и только в России за это время приняли около 20 коллективов из страны Восходящего солнца".

Шадрин сделал акцент на том, что связи Чеховского фестиваля с Японией стали важнейшей вехой и достижением обеих стран в расширении культурного сотрудничества.

В 1998 году спектакль известного японского режиссера Тадаси Судзуки "Дионис" впервые был представлен московской публике в рамках Третьего фестиваля, посвященного 100-летию МХАТ.

"Огромную роль сыграло сотрудничество с Тадаси Судзуки, моим хорошим другом, в идее проведения, а затем и организации в Москве Всемирной театральной Олимпиады, состоявшейся в 2001 году", - напомнил Шадрин, отметив, что японский театр был представлен в программе Олимпиады. Это послужило толчком к принятию Чеховским фестивалем и Центром исполнительских искусств решения о проведении обменных Сезонов театрального искусства двух стран, которые проходили ежегодно в 2002-2006 годах и стали большим праздником и для участников, и для зрителей.

"Японский театр был представлен на Чеховском фестивале во всем своем многообразии от традиционного театра до современного, включая танцевальные постановки. Зрители увидели Театр Кабуки, Театр НО, Бунраку, спектакли в постановке Рейко Ното, Икуйо Курода, Дзе Канамори, Сатоси Мияги и других режиссеров и хореографов", - перечислил Шадрин.

"Мы по-прежнему дружим с японскими театрами, - заявил он. - Дальнейшее укрепление отношений для нас естественно и поддержано с обеих сторон. Будем делать все, чтобы наше сотрудничество еще больше укреплялось и развивалось".

Награда - журналисту

Затем к микрофону вышла дочь журналиста Всеволода Овчинникова - Любовь Овчинникова. "К сожалению, отец не смог лично присутствовать на церемонии, он находится в больнице, идет на поправку", - сказала она.

По ее словам, Всеволод Овчинников передает глубокую благодарность за присужденный ему орден. "Для отца большая честь принять эту награду, ведь в Японии он работал долгие годы и затем написал книгу "Ветка сакуры", которая стала попыткой осмыслить эту страну", - сказала Любовь Овчинникова.

По ее мнению, успех книги заключается в том, что в ней содержится призыв смотреть на окружающий мир без политических шор. "В свое время Константин Симонов в предисловии к первому изданию "Ветки сакуры" написал, что эта книга является "неким путеводителем по японской душе", - напомнила Овчинникова, проинформировав, что книга переиздана более 40 раз в России и Японии. "Орден Восходящего солнца для отца не только высокая честь, но и стимул для развития отношений между Японией и Россией", - сказала Овчинникова.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были награждены более 50 граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии. Среди них - музыканты Мстислав Ростропович и Валерий Гергиев, режиссер Юрий Любимов.