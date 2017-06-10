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Росатом: снизить выбросы углеводородов можно только с увеличением доли атомной энергетики

Общество
10 июня, 11:48 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 10, июня. /ТАСС

В настоящее время в мировой электрогенерации две трети источников это углеводороды, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев

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АСТАНА, 10 июня. /ТАСС/. Cнижение количества выбросов углеводородов в атмосферу возможно лишь при увеличении доли атомной энергетики. Об этом заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на сессии "Ядерная энергия - энергия будущего" в рамках ЭКСПО-2017.

"У наших стран есть определенные договоренности", - сказал Лихачев, говоря об экологической составляющей энергетики. "Одни из последних заявлений президента США выдвинули на первый план дискуссию о судьбе Парижского соглашения (об экологии - прим. ТАСС), которое подписали 195 стран. Я думаю, что США определят сами степень своего участия и обязательства в рамках этих соглашений. Это действительно дело любой суверенной страны. Но никто на сегодняшний день не отрицает важность задач и однозначность обязательств в целом по сокращению углеводородных выбросов", - сказал он.

Каждая страна в рамках этого соглашения должна представлять собственный план по решению этой проблемы, напомнил он. "Мы в РФ уверены, что заметного сокращения выбросов углеводородов можно добиться лишь увеличением доли атомной энергетики в этом балансе", - сказал Лихачев. Он напомнил, что в настоящее время в мировой электрогенерации две трети источников это углеводороды. "Они дают 13,5 млрд тонн ежегодных выбросов углеводородов", - напомнил Лихачев.

Финансовая составляющая

Говоря о финансовой составляющей возобновляемых источников энергии, Лихачев привел в пример Германию, которая отказалась от атомной энергетики в пользу ветряной и солнечной. "В прошлом году эта страна вложила примерно €25 млрд в развитие ветра и солнца. Увеличила при этом установленную мощность ветра на 11%, солнца - на 5%, и довела ее (долю возобновляемых источников энергии - прим. ТАСС) до 18% в электрогенерации. Это столько же, сколько у "Росатома" в электрогенерации России. В этом году разные природные катаклизмы происходят. Мы в России, например, очень радуемся, что в мае и июне было мало снега. А вот, например, в Германии, в этом году было мало ветра. И много облаков. И была третья неделя января - где эти 18% генерации через альтернативные виды энергетики упали до 4%. А цена выросла фактически в три раза - до €90 за кВт/ч", - сказал Лихачев.

"Это - яркий пример того, что ставить только на один вид генерации невозможно", - заключил глава Росатома. Он отметил, что рентабельность в атомной энергетике наиболее конкурентоспособна и уступает только гидроэнергетике, которая, в отличие от атомной, имеет ландшафтные ограничения. Атомная энергия в два раза дешевле энергии, получаемой из ветра, и в три раза дешевле солнечной энергии. "Мы отдаем себе отчет в том, что ищутся экологические решения, достаточно заметно удешевляются возобновляемые источники энергии, их приведенная стоимость, но думаю, что это движение не безгранично и мы работаем по удешевлению своих проектов. Поэтому с точки зрения экономики мы на сегодня точно возглавляем список энергетических источников будущего", - сказал он.

Темой ЭКСПО в этом году стала энергетика - традиционная и возобновляемая. Россия на своем стенде в рамках выставки сделала упор на атомной энергетике, а также на развитии Арктического региона.

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ЭКСПО-2017 Год экологии в России
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