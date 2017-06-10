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Собянин: программа реновации в Москве является примером инвестпроекта обновления жилфонда

Общество
10 июня, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

По словам мэра Москвы, окупаемость построенного жилья будет обеспечиваться, в частности, продажей половины квартир в доме, при этом другая половина будет предоставлена для переселения

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Программа реновации является примером инвестиционного проекта в сфере социального строительства, а не вопрос величины столичного бюджета и его расходования. Об этом в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы предполагаем, что жилье, которое мы будем строить под переселение, будет окупаться за счет продажи на коммерческом рынке части построенного жилья. (...) Это история про то, что мы можем создать инвестиционный проект, который будет самоокупаемым. Это не из той серии, что взяли, настроили, "накидали" бюджетных денег", - сказал он.

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По словам мэра столицы, окупаемость построенного жилья будет обеспечиваться, например, продажей половины квартир в доме, в то время как другая половина будет предоставлена для переселения. "Все, что связано с благоустройством, с инженерными коммуникациями, детскими садами, школами, дорогами и так далее, город возьмет на себя. Но это и так его обязанность", - добавил Собянин.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 9 июня документ был принят во втором чтении. Третье, окончательное, чтение намечено на 14 июня.

 

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