Путин присвоил двум командующим Росгвардии звание генерал-полковника

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ Сергею Захаркину и его коллеге из Сибирского округа Виктору Стригунову. Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить воинские звания генерал-полковника Захаркину Сергею Викторовичу, Стригунову Виктору Николаевичу", - говорится в документе. Еще шести офицерам Росгвардии присвоено звание генерал-лейтенанта, четырем - генерал- майора.

Ранее в субботу звание генерал-полковника президент присвоил трем заместителям директора Росгвардии Олегу Борукаеву, Сергею Лебедеву и Сергею Ерыгину, а также командующему Росгвардии в Центральном округе Павлу Дашкову.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) создана указом президента РФ Владимира Путина от 5 апреля 2016 года на основе внутренних войск Министерства внутренних дел РФ.