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Собянин: явка на голосовании по программе реновации будет беспрецедентно высокой

Общество
10 июня, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

По словам мэра Москвы, явка составит до 70%

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Сергей Собянин

Сергей Собянин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Явка на голосовании по программе реновации жилищного фонда в Москве будет беспрецедентно высокой и составит около 70%, считает мэр столицы Сергей Собянин.

"Явка на сегодняшний день - 63 - 64%. Я уверен, когда закончится голосование, это будет около 70%. Беспрецедентное голосование", - сказал он в субботу в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

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В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10 - 15 лет. Когда (примерно к июлю 2017 года) будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета.

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Голосование жителей завершится 15 июня.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 9 июня документ был принят во втором чтении. Третье, окончательное, чтение намечено на 14 июня.

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