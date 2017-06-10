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Дети, брошенные опекунами в Москве, поселились в особняке под Калининградом

Общество
10 июня, 22:58 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 10, июня. /ТАСС

По данным пресс-службы областного правительства, дети нашли общий язык с новой семьей и довольны новым домом

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КАЛИНИНГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Семеро детей, брошенные в апреле опекунами в Москве, поселились в особняке в городе Советске в Калининградской области. Они нашли общий язык с новой семьей и довольны новым домом. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства, сославшись на слова врио губернатора региона Антона Алиханова, который в субботу навестил их.

"Мальчишки и девчонки довольны. Уже понятно, что детям здесь хорошо. Они называют Татьяну Степановну мамой, Сергея Николаевича - папой, а самое главное, чтобы было ощущение семьи и счастья", - приводит пресс-служба слова Алиханова.

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Сейчас семья Хрипунковых, принявшая ребят, обживается в новом доме, им подарили всю необходимую бытовую технику и помогли сделать ремонт. Во дворе особняка - деревья, детская площадка, баскетбольное кольцо, скамейки и беседка. По словам врио министра социальной политики Анжелики Майстер, дети дошкольного возраста уже определены в детский сад, две девочки в сентябре пойдут в первый класс, а старший Сережа - в шестой. На всех детей начислены пособия, а приемным родителям - зарплата.

В семье Хрипунковых теперь 22 ребенка. Четырнадцать - несовершеннолетние, остальные уже живут самостоятельно, но не перестают помогать родителям. Антон Алиханов пообещал и следить за судьбой семьи и в случае необходимости оказать ей помощь.

Как сообщалось ранее, приемная семья, переехавшая в 2015 году из Калининграда в Москву, вернула в столичный детский дом семерых детей в возрасте от трех до 12 лет, поскольку не смогла добиться более высоких социальных выплат от местных властей. Четверо детей - из Калининградской области, трое - из Петрозаводска. Калининградские власти приняли решение не разделять ребят, которые уже привыкли жить одной семьей, и всех семерых вернули в регион.

Детям подобрали новую семью, которой передали в безвозмездное пользование особняк, находящийся в собственности областной администрации. Ранее в нем располагалось учреждение социального обслуживания.

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