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Путин назвал "День России в мире" ярким событием в культурной жизни многих стран

Общество
12 июня, 11:41 дата обновления: 12 июня, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Президент уверен, что торжества подарят гостям самые добрые, незабываемые впечатления

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам праздничных мероприятий, приуроченных к проведению "Дня России в мире". Об этом сообщается на сайте Кремля.

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"Этот значимый, многогранный проект уже обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих стран. Он предоставляет нашим соотечественникам и друзьям отличную возможность окунуться в атмосферу праздника, побывать на концертах талантливых российских исполнителей и творческих коллективов", - говорится в приветствии.

Путин выразил уверенность, что торжества на высоком уровне подарят гостям самые добрые, незабываемые впечатления. "И конечно, будут способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими странами и народами", - отметил глава государства.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев также поздравил россиян с Днем России. Текст поздравления глава кабмина разместил на своей странице в Facebook.

"С Днем России!" - написал премьер, сопроводив поздравление фотографией флага страны.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

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