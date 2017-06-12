Путин назвал "День России в мире" ярким событием в культурной жизни многих стран

Неймар назван самым дорогим футболистом в мире по версии CIES Football ObservatoryСпорт 12 июня, 12:41
Mail.ru Group подсветила свою штаб-квартиру в Москве цветами российского флагаОбщество 12 июня, 12:39
Один из основателей группы "Кино" снимет фильм про Виктора ЦояКультура 12 июня, 12:13
День России. Онлайн-трансляцияОбщество 12 июня, 12:00
Путин назвал "День России в мире" ярким событием в культурной жизни многих странОбщество 12 июня, 11:41
Футболисты сборной России в полном составе проводят тренировку после игры с чилийцамиСпорт 12 июня, 11:38
Третьяк: клубы КХЛ могут создать нужные условия для возвращения звезд калибра МалкинаСпорт 12 июня, 11:37
Третьяк: хоккеист "Питтсбурга" Малкин провел один из лучших сезонов в НХЛСпорт 12 июня, 11:31
Ижевск отмечает День России и День города мероприятиями, придуманными местными жителямиОбщество 12 июня, 11:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам праздничных мероприятий, приуроченных к проведению "Дня России в мире". Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Этот значимый, многогранный проект уже обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих стран. Он предоставляет нашим соотечественникам и друзьям отличную возможность окунуться в атмосферу праздника, побывать на концертах талантливых российских исполнителей и творческих коллективов", - говорится в приветствии.
Путин выразил уверенность, что торжества на высоком уровне подарят гостям самые добрые, незабываемые впечатления. "И конечно, будут способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими странами и народами", - отметил глава государства.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев также поздравил россиян с Днем России. Текст поздравления глава кабмина разместил на своей странице в Facebook.
"С Днем России!" - написал премьер, сопроводив поздравление фотографией флага страны.
День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.