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В Великом Новгороде День России отметили торжествами в новгородском Кремле

Общество
12 июня, 13:19 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

В рамках церемонии 15 новгородцев, которым исполнилось 14 лет, получили паспорта из рук врио главы региона Андрея Никитина и мэра города Юрия Бобрышева

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© Юлия Генерозова/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Памятник "Тысячелетию России" стал центром празднования Дня России в Великом Новгороде. По периметру площадки в новгородском Кремле выстроились знаменосцы с российскими триколорами, в импровизированном зрительном зале перед монументом - лучшие люди области, представители власти и духовенства, передает корреспондент ТАСС.

"У новгородцев - особое отношение к русской истории. Патриотизм - это основа культурного кода жителей нашего региона, и очень важно передать это чувство детям, помочь им узнать величие и благородство нашей страны", - сказал, открывая торжества, врио губернатора Андрей Никитин.

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В рамках церемонии 15 молодых новгородцев, которым исполнилось 14 лет, получили паспорта из рук врио главы региона и мэра города Юрия Бобрышева. Среди школьников - участники городского исторического конкурса "Мы - граждане России", победители спортивных соревнований, активисты.

Праздник продолжили шоу ансамбля барабанщиков из Санкт-Петербурга и группы "Патриоты" Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева. В течение дня перед жителями города и гостями выступят три оркестра - духовой, русских народных инструментов и камерный оркестр филармонии. В областной филармонии пройдет вручение государственных и областных наград.

Праздник охватит и другие площадки - у Новгородского театра драмы пройдет флешмоб коллективов областного Дома молодежи и центра подготовки граждан к военной службе, корты в Кремлевском парке соберут любителей большого тенниса, на городских спортсооружениях пройдут футбольные баталии среди детских команд, соревнования по флорболу, силовому многоборью и тестовая сдача ГТО. Петербургские и московские издатели привезли в Великий Новгород книжные новинки, открыв VI межрегиональную книжную ярмарку в Лектории Кремля.

Кульминацией праздника в 19:00 мск станет исполнение на Софийской площади Гимна России сводным хором Дворца творчества юных и взрослых музыкальных коллективов - около 200 человек.

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Никитин, Андрей Сергеевич
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