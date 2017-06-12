Более четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве за двое суток

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Синоптики предупреждают в грозовых дождях в Москве. По данным Росгидромета, во вторник и среду в городе, по предварительным расчетам, может выпасть более четверти месячной нормы осадков.

"13 и 14 июня в столице в общей сложности ожидается до 19 мм осадков, что составляет 25% июньской нормы, которая равна 75 мм", - уточнил представитель метеослужбы.

Дождь, местами сильный, будет сопровождаться грозой и порывами ветра до 12-17 м/с. В связи с этим синоптики не рекомендуют автомобилистам парковаться под деревьями. Пешеходам также лучше обходить парки.