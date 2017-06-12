Соревнования силачей, шествия и пение гимна: Северо-Запад отмечает День России

СЫКТЫВКАР, 12 июня. /ТАСС/. Города Северо-Запада России, несмотря на непогоду в некоторых районах, отмечают День России массовыми мероприятиями. Состязания силачей проходят в Мурманске, Сыктывкаре и в Вологде. В Петрозаводске и Архангельске высаживают деревья, повсеместно проходят флешмобы.

В завершении праздника во многих городах СЗФО массово исполнят гимн России, в Калининграде - вместе с артистами Государственного академического Кубанского казачьего хора.

Народное гуляние

Празднование Дня России в Мурманске превратилось в массовое народное гуляние. Мероприятия началась на нескольких площадках в 11 часов и продолжатся до вечера.

Горожанам такой формат пришелся по вкусу: несмотря на холод (с утра в Мурманске было всего 3 градуса выше ноля), людей собралось достаточно много. "Хорошо, что можно посмотреть на разные интересные выступления, а ребенку предложить конкурсы, игры, аттракционы, это действительно яркий праздник", - сказала корреспонденту ТАСС жительница города Наталья Немкина, пришедшая на праздник с шестилетним сыном.

Самыми яркими событиями обещают стать турнир по армрестлингу, выставка оружия и туристического снаряжения, а также конкурс силачей-гиревиков "Потомки Поддубного". В течение дня также проходят выступления разножанровых творческих коллективов. Главным мероприятием вечером станет исполнение гимна России всеми участниками и гостями праздника.

Собрать карту страны на скорость

В Архангельске всем желающим предложили собрать на скорость карту страны и карту Архангельской области. "Это спилс-карты - их собирают как мозаику: страну из субъектов федерации и область из муниципальных районов. Ребятам предлагается посмотреть, какая у нас большая область, какой район с каким граничит. Можно потренироваться и сдать норматив на время. За сбор карты за 10 минут участник удостаивается специального "золотого значка", за 15 минут - "серебряного", и каждому выдается специальное удостоверение", - сказал ТАСС директор областного центра "Патриот" Евгений Корнюх.

Как оказалось, жители Архангельска хорошо ориентируются в географии страны и своей области. Александр Песьяков за сбор карты региона за одну минуту 45 секунд получил "золотой" значок.

"Было не очень сложно. За время своей трудовой карьеры я всю Архангельскую область объехал, практически все лично видел. Естественно, каждый, кто проживает в регионе, должен знать его историю, его районы, достопримечательности", - сказал он корреспонденту ТАСС.

На Студенческом бульваре Петрозаводска желающим также на время предлагали собрать из деревянных элементов карту России или Карелии. "Изначально это кажется просто, но на самом деле оказалось трудно и очень интересно. У меня ушло 20 минут, чтобы собрать карту нашей любимой страны", - сказал ТАСС студент Иван Ермолин.

Выставки оружия, прогулки на лошадях и флешмобы

В столице Поморья 12 июня холодно - около плюс 10, но день солнечный и безветренный. У Вечного огня с утра работают выставка "Оружие Победы" и выставка пожарной техники от МЧС. Там же открыт выездной пункт отбора на военную службу и проходит акция "Служба по контракту - твой выбор!"

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В День России каждый желающий может бесплатно получить саженец кедра или лиственницы, ответив на вопрос экологического теста. Это совместная акция общественной организации "Кедровая роща" и Северного Арктического федерального университета.

В Петрозаводске, несмотря на пасмурную погоду, праздник начался на городской набережной, где утром стартовала шоссейная велогонка "Онежский критериум" с участием десятков велосипедистов.

Флешмоб "Русь танцевальная" объединил около 50 участников, которые исполнили русские народные танцы. Кроме этого, в центре карельской столицы высадили 25 саженцев кленов на месте спиленных аварийных тополей.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков также принимает участие в празднике вместе с жителями региона: вечером он присоединится к шествию "Флаг моей России", участники которого пронесут большой российский триколор по центру Петрозаводска, и вместе с жителями города споет гимн страны на Площади Кирова в преддверии фейерверка.

В Сыктывкаре, где празднование Дня России традиционно совмещают с Днем города, устроили экскурсии на лошадях по историческому центру города, генплан которого вместе с указом о преобразовании погоста Усть-Сысола в город Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар) утверждала еще в 1780 году Екатерина Великая.

Во время экскурсий в каретах, запряженных лошадьми, участникам праздника рассказывают об исторических зданиях, памятниках, значительных событиях города. Любителям активного отдыха предлагают принять участие в соревнованиях по силовому экстриму, игре в бочку и моделированию из шаров.

Паспорта из рук губернатора

15 юных новгородцев 12 июня получили паспорта из рук врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Среди школьников - участники городского исторического конкурса "Мы - граждане России", победители спортивных соревнований, отличники учебы, активисты. Церемония прошла перед памятником "Тысячелетию России" - одного из символов российской государственности.

"Патриотизм - это основа культурного кода жителей нашего региона, и очень важно передать это чувство детям. Помочь им узнать величие и благородство нашей страны, - сказал глава региона, открывая торжества. - Каждый из нас, даже в самых повседневных делах, способен приносить пользу своей стране, своим близким".

Бесплатные музеи

В Калининграде День России будут отмечать до позднего вечера. Народные подворья, выставка боевой техники Балтийского флота на Площади Победы, музыкальный фестиваль "Цветолетофест" с тремя тоннами сухих цветных красок, попытка установить рекорд России самым массовым в стране танцевальным флэшмобом на стадионе "Балтика" и бесплатные походы в музеи - это далеко не все мероприятия, запланированные в городе на 12 июня.

На стадионе "Балтика" ждут экспертов Книги рекордов России, которых пригласили, чтобы зафиксировать рекорд в танцевальном флэшмобе. Если не помешает дождливая погода, по замыслу организаторов, в нем примут участие до 10 тыс. человек.

Городские музеи 12 июня, как и во все выходные дни, открыты для бесплатных посещений. Жители и гости Калининграда могут укрыться от дождя, знакомясь с историей и современностью края, хранящего 90% мировых запасов янтаря и артефакты, связанные с историей Тевтонского ордена.

Торжества в Калининграде завершатся массовым исполнением гимна страны вместе с артистами Государственного академического Кубанского казачьего хора и фейерверком.