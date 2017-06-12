Немногочисленные митинги оппозиции в Архангельске и городах Коми прошли спокойно

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СЫКТЫВКАР, 12 июня. /ТАСС/. Санкционированный митинг оппозиции в Архангельске привлек 150 человек против заявленной тысячи. Он прошел у памятника Ленину на площади Терехина в Соломбальском округе города, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД РФ.
В заявке организаторов было указано до одной тысячи участников, однако "в митинге приняли участие до 150 человек, нарушений общественного порядка не зарегистрировано", отметили в пресс-службе.
Подобные спокойные акции без нарушений и задержаний состоялись также в крупных городах Республики Коми, сообщили ТАСС в МВД по региону. "Санкционированные митинги оппозиции привлекли около 300 человек в Сыктывкаре, 100 человек в Воркуте, около 70 человек в Печоре. В Ухте организаторы заявили пикет, на который вышли около 100 человек. Нарушений общественного порядка нигде не зафиксировано", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы МВД по Республике Коми Вера Железцова.
Как уточнили ТАСС в администрации Сыктывкара, изначальное количество участников организаторы акции в своем уведомлении и не обозначали, они провели его в специально отведенном для этого месте - так называемом гайд-парке на территории Мичуринского парка города. "Акция прошла в парке спокойно", - отметили в мэрии.