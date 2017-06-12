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Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России

Общество
12 июня, 22:32 UTC+3

В понедельник участие в праздничных мероприятиях в столице приняли в общей сложности около 3,5 млн человек

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Салют на Красной площади 12 июня в честь Дня России
Салют на Красной площади 12 июня в честь Дня России
Салют на Красной площади 12 июня в честь Дня России
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Салют в честь Дня России
Салют в честь Дня России
Салют в честь Дня России
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Салют в честь Дня России
Салют в честь Дня России
Салют в честь Дня России
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Ведущие концерта Ольга Шелест и Николай Басков
Ведущие концерта Ольга Шелест и Николай Басков
Ведущие концерта Ольга Шелест и Николай Басков
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Юлия Самойлова во время праздничного концерта на Красной площади
Юлия Самойлова во время праздничного концерта на Красной площади
Юлия Самойлова во время праздничного концерта на Красной площади
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Зрители во время праздничного концерта на Красной площади
Зрители во время праздничного концерта на Красной площади
Зрители во время праздничного концерта на Красной площади
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Филипп Киркоров во время выступления на Красной площади
Филипп Киркоров во время выступления на Красной площади
Филипп Киркоров во время выступления на Красной площади
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Полина Гагарина во время праздничного концерта на Красной площади
Полина Гагарина во время праздничного концерта на Красной площади
Полина Гагарина во время праздничного концерта на Красной площади
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Лариса Долина во время концерта на Красной площади
Лариса Долина во время концерта на Красной площади
Лариса Долина во время концерта на Красной площади
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Выступление Олега Газманова во время концерта на Красной площади
Выступление Олега Газманова во время концерта на Красной площади
Выступление Олега Газманова во время концерта на Красной площади
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Салют на Красной площади 12 июня в честь Дня России
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Салют в честь Дня России
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Салют в честь Дня России
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Ведущие концерта Ольга Шелест и Николай Басков
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Юлия Самойлова во время праздничного концерта на Красной площади
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Зрители во время праздничного концерта на Красной площади
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Филипп Киркоров во время выступления на Красной площади
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Полина Гагарина во время праздничного концерта на Красной площади
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Лариса Долина во время концерта на Красной площади
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Выступление Олега Газманова во время концерта на Красной площади
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Празднование Дня России в Москве завершилось концертом на Красной площади и салютом. 
 
На Поклонной горе в понедельник прошла патриотическая акция-флешмоб "Символ России", на центральных улицах города состоялись самые масштабные за 12 дней реконструкции фестиваля "Времена и Эпохи. Собрание", а в парке "Сокольники" открылась "Большая тренировка".

По данным МВД РФ, участие в мероприятиях в Москве 12 июня приняли около 3,5 млн человек. В общей сложности по всей стране в мероприятиях участвовали 7 млн человек.

День России отмечается ежегодно 12 июня. Он установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

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