Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России

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Севастополь отпраздновал День России фестивалем духовых оркестров НацгвардииОбщество 12 июня, 20:13
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Празднование Дня России в Москве завершилось концертом на Красной площади и салютом.
На Поклонной горе в понедельник прошла патриотическая акция-флешмоб "Символ России", на центральных улицах города состоялись самые масштабные за 12 дней реконструкции фестиваля "Времена и Эпохи. Собрание", а в парке "Сокольники" открылась "Большая тренировка".
По данным МВД РФ, участие в мероприятиях в Москве 12 июня приняли около 3,5 млн человек. В общей сложности по всей стране в мероприятиях участвовали 7 млн человек.
День России отмечается ежегодно 12 июня. Он установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.