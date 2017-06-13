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Медведев проведет совещание по строительству школ на Северном Кавказе

Общество
13 июня, 0:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

На совещание приглашены вице-премьер Александр Хлопонин, министр образования и науки Ольга Васильева, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и главы регионов

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев побывает в Северо-Кавказском федеральном округе. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, председатель правительства проведет совещание по строительству школ в округе.

В конце мая вице-премьер Ольга Голодец говорила, что правительство РФ инициирует отдельную программу строительства и ремонта школ в регионах Северного Кавказа. Она пояснила, что проблема нехватки школ для округа особенно остра из-за большого количества детей. "Я надеюсь, что мы в ближайшее время на федеральном уровне решим вопрос выделения средств и приступим к более масштабному строительству большого числа новых школ", - отметила Голодец.

По данным министра образования и науки Ольги Васильевой, на Северном Кавказе многие школьники учатся в третью смену, в основном - в Чечне и Дагестане, где в таких условиях обучаются 21 тыс. ребят.

Сейчас в России началась реализация программы масштабного строительства и реконструкции школ. К 2025 году должно быть создано 6,5 млн новых школьных мест. На нынешний год на программу из федерального бюджета запланировано выделить 25 млрд рублей, но министерство образования и науки предлагало увеличить расходы примерно на 10 млрд. руб.

На совещание приглашены вице-премьер Александр Хлопонин, министр образования и науки Ольга Васильева, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, главы регионов.

В пресс-службе кабмина добавили, что сегодня Медведев, являющийся председателем "Единой России", встретится с победителями предварительного голосования партии, прошедшего в конце мая.

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