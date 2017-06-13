Правительство РФ выделило 314 млн рублей на реализацию проекта по охране озера Байкал

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении субсидии в размере 313,77 млн рублей на финансирование реконструкции правобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ. Документ, подписанный 9 июня, опубликован на сайте правительства.
"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства Минстрою России выделяются бюджетные ассигнования в размере 313,77 млн рублей на предоставление субсидии Республике Бурятия на дополнительное финансирование реконструкции правобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ", - говорится в справке к постановлению.
Как отмечается на сайте кабмина, реконструкция предусмотрена федеральной целевой программой "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы". Принятое решение позволит сократить объемы сбросов сточных вод в озеро Байкал и улучшить экологическую обстановку в городе.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 8 июня 2017 года.