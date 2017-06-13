Навигация для маломерных судов на Печоре в Ненецком округе откроется 15 июня

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июня. /ТАСС/. Навигация для маломерных судов на реке Печора в Ненецком автономном округе откроется 15 июня. Начало навигации задержано почти на месяц по сравнению с 2016 годом из-за холодной весны и позднего ледохода, сообщили в пресс-службе окружной администрации.

"Послезавтра плавание на маломерных судах станет возможным на судоходных водоемах, расположенных на территории девяти муниципалитетов. В их числе - Нарьян-Мар, поселок Искателей, а также Андегский, Великовисочный, Коткинский, Малоземельский, Приморско-Куйский, Пустозерский и Тельвисочный сельсоветы", - говорится в сообщении.

В 2016 году навигация в этих муниципалитетах была открыта 20 мая. Позднее открытие навигации 2017 года связано с затяжным ледоходом на Печоре, который завершился 13 июня. Река в районе Нарьян-Мара в 2017 году начала очищаться от льда 7 июня, в прошлом же году ледоход до столицы округа дошел 10 мая.