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Навигация для маломерных судов на Печоре в Ненецком округе откроется 15 июня

Общество
13 июня, 15:23 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 13, июня. /ТАСС

В окружной администрации сообщили, что плавание на маломерных судах станет возможным на судоходных водоемах девяти муниципалитетов региона

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 июня. /ТАСС/. Навигация для маломерных судов на реке Печора в Ненецком автономном округе откроется 15 июня. Начало навигации задержано почти на месяц по сравнению с 2016 годом из-за холодной весны и позднего ледохода, сообщили в пресс-службе окружной администрации.

"Послезавтра плавание на маломерных судах станет возможным на судоходных водоемах, расположенных на территории девяти муниципалитетов. В их числе - Нарьян-Мар, поселок Искателей, а также Андегский, Великовисочный, Коткинский, Малоземельский, Приморско-Куйский, Пустозерский и Тельвисочный сельсоветы", - говорится в сообщении.

В 2016 году навигация в этих муниципалитетах была открыта 20 мая. Позднее открытие навигации 2017 года связано с затяжным ледоходом на Печоре, который завершился 13 июня. Река в районе Нарьян-Мара в 2017 году начала очищаться от льда 7 июня, в прошлом же году ледоход до столицы округа дошел 10 мая.

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