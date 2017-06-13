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В Москве открылось пять зон отдыха у водоемов для безопасного купания

Общество
13 июня, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Кроме того, в столице открыты 11 зон, где можно отдохнуть, но нельзя искупаться, и 14 мест массового отдыха

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пять зон отдыха у водоемов, где можно искупаться летом этого года, открылось в Москве. Как сообщил журналистам руководитель ГПБУ "Мосприрода" столичного департамента природопользования Игорь Рябоконь, все зоны отдыха проверены специалистами Роспотребнадзора, для удобства жителей города их оборудовали душевыми кабинами и медпунктами.

"Уже функционирует пять зон отдыха с купанием, которые приняты Роспотребнадзором. Там можно искупаться, позагорать, если позволит погода", - сказал Рябоконь.

По его словам, для купания открыты озеро Черное, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, зоны отдыха Тропарево и "Озеро Белое". Зоны отдыха оборудованы кабинками для переодевания, там функционируют медицинские пункты и помещения спасателей.

Также в Москве этим летом открыты 11 зон, где можно отдохнуть, но нельзя искупаться. "Это Кировская пойма, Шибаевский пруд, Кузьминские пруды, Люблинские пруды, Дунькин пруд, Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Лебедянский пруд, Серебрянно-Виноградный пруд, Терлецкая дубрава, зона отдыха "Битца", Борисовские пруды", - добавил Рябоконь.

Он отметил, что также функционирует 14 мест массового отдыха. Это река Москва (за исключением зон отдыха с купанием Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3), на ней - канал "Хорошевское спрямление", улица Живописная, Карамышевская набережная, озеро Бездонное, правый берег от моста МКАД до моста Строгинского шоссе, в районе Крылатского моста, Мосфильмовский пруд, озеро Святое, Красный пруд. Также долина реки Сходни - Курскинское шоссе, улица Василия Петушкова в районе Сходненского ковша, Иваньковские пруды номер 1-7, пруд "Запятая".

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