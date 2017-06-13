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ОП Москвы: власти столицы отвечают за социальные гарантии перед жителями пятиэтажек

Общество
13 июня, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков отметил, что власть "слышит" москвичей и корректирует свои намерения в соответствии с мнением горожан

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Москвы отвечают за социальные гарантии и их исполнение перед жителями, сообщил на площадке парламентского центра в рамках общественных слушаний по вопросу защиты прав владельцев квартир в хрущевках председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. В сфере их ответственности - факт включения дома в список реновации, соблюдение принципов равнозначности и равноценности квартиры и любая социальная помощь нуждающимся.

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"Есть вещи, на которые мы не можем влиять. К примеру, это технология реализации правовых механизмов в рамках программы (реновации). Москва отвечает именно за социальные гарантии и их исполнение перед москвичами. Предмет таких гарантий - соблюдение всех прав при включении дома в список реновации и получение квартиры по принципу равнозначности и равноценности, а также любая другая социальная помощь", - сказал он.

Также, по словам Ремчукова, власть "слышит" москвичей и корректирует свои намерения в соответствии с мнением горожан, а принятие законопроекта о реновации жилищного фонда столицы во втором чтении с колоссальным объемом поправок, учитывающим голоса владельцев квартир в пятиэтажках, отлично иллюстрирует работу обратной связи в обществе.

Ранее Госдума приняла законопроект во втором чтении, к нему поступило 138 поправок. Еще четыре поправки были приняты "с голоса". Они были разработаны по итогам парламентских слушаний в Госдуме и поддержаны руководителями всех думских фракций.

Одна из поправок, принятых "с голоса", гарантирует, что граждане, которые живут в коммунальных квартирах, должны будут получить отдельное жилье.

Вторая определяет порядок включения домов в программу в соответствии с уровнем их износа и технического состояния.

Другая поправка гарантирует владельцам нежилых помещений предварительную компенсацию за помещения, которые у них будут изыматься при сносе домов. Кроме того, была внесена поправка, в соответствии с которой включение в перечень домов, попадающих в программу, будет завершено после принятия закона Госдумой и до подписания его президентом.

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