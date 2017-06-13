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На Кубани погиб известный скульптор, автор памятника Кубанскому казачеству

Общество
13 июня, 19:29 UTC+3

Александр Аполлонов погиб в аварии

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КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Известный скульптор, автор памятника Евдокии Бершанской, Кубанскому казачеству и маршалу Жукову Александр Аполлонов погиб в аварии на Кубани. Об этом ТАСС сообщил во вторник сын скульптора Иван Аполлонов.

"Отец погиб в результате аварии, которая произошла в ночь с воскресенья на понедельник (под Новороссийском)", - сказал Иван Аполлонов, уточнив, что обстоятельства аварии ему неизвестны. По его словам, траурные мероприятия ориентировочно пройдут в эту
пятницу. 

Александр Аполлонов родился в 1947 году в Новороссийске. В 1994 году был удостоен звания Заслуженный художник Российской Федерации.

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