Пользователи "Одноклассников" прислали почти 200 тыс. вопросов Путину для "Прямой линии"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пользователи социальной сети "Одноклассники" прислали почти 200 тыс. вопросов президенту России Владимиру Путину для "Прямой линии". Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе соцсети.

"На сегодняшний день пользователи "Одноклассников" задали президенту 199 784 вопроса, из них 17 065 заданы через стриминговое приложение OK Live", - сообщили в соцсети. Во время трансляции "Прямой линии" 15 июня пользователи OK Live также смогут задать вопросы в прямом эфире.

Чаще всего пользователи Одноклассников задают президенту вопросы, связанные с детьми: о детских садах и школах, о материнском капитале, о пособиях для матерей одиночек и многодетных семей. Также много вопросов об уровне зарплат бюджетников и о росте коммунальных тарифов. Кроме того, пользователей "Одноклассников" волнует качество дорог и состояние экологии в ряде регионов.

Однако есть вопросы, которые касаются лично Владимира Путина - пользователи "Одноклассников" спрашивают его о здоровье и зовут в гости на чай.

"Прямая линия"

Как сообщает телеканал "Россия 24", который будет транслировать передачу 15 июня, за два дня до "Прямой линии с Владимиром Путиным" свои вопросы главе государства по разным каналам задали уже более 1,3 млн россиян. В частности, на "Прямую линию" поступило 674 тысячи звонков, 300 тысяч СМС- и ММС-сообщений, 226 тысяч поступило через социальные сети, 100 тысяч вопросов было подано через сайт программы, также россияне прислали 12 тысяч видеосообщений.

Список популярных вопросов, поступающих на "Прямую линию", опубликован на официальном сайте программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Среди них - плохое состояние дорог, свалки, ЖКХ и строительство, ипотека, ответственность чиновников, вопросы образования, ситуация на Украине и санкции.

Предстоящая 15 июня "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина. Она выйдет в эфире в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки, отмечала пресс-служба Кремля.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.

В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 гг. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество". Во время первой "Прямой линии" в 2001 году Путину было адресовано 400 тыс. вопросов; в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.