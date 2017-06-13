Члены ОП ходатайствуют о награждении участников спецоперации в Кратове

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Комиссия по безопасности Общественной палаты ходатайствует о награждении участников спецоперации по поиску и нейтрализации кратовского стрелка. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава Комиссии Антон Цветков.

"Обращаюсь к руководству Национальной гвардии и МВД (с предложением) о поощрении сотрудников, принимавших участие в проведенной операции", - сказал Цветков.

Он уточнил, что обращение направлено в адрес директора Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ Виктора Золотова и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Цветков отметил, что обратился с предложением о присвоении внеочередных званий сотрудникам, а также об их награждении ведомственными и специальными наградами.

"Очень жаль, что в очередной раз страдают граждане, которые оказываются жертвами стрелков. Но если бы не действия, в том числе первых подоспевших нарядов полиции и прибывшего спецназа, пострадавших было бы, безусловно, больше. Мне удалось обсудить произошедшее с местным населением и очевидцами, многие благодарны бойцам войск Национальной гвардии и МВД", - сказал Цветков.

"Очевидцы отметили, что участники операции реально рисковали жизнью, и профессиональные действия силовиков позволили избежать больших жертв среди мирного населения", - сказал он.

В результате стрельбы, устроенной 10 июня жителем подмосковного поселка Кратово по прохожим, погибли четыре человека, двое находятся в больнице. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов. Он был ликвидирован.