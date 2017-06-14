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Король Бельгии принял участие в праздновании Рамадана в мусульманской семье в Генте

Общество
14 июня, 1:35 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Телеканал RTL отмечает, что приобщение монарха к этой традиции стало важным символическим событием для интеграции мусульманского населения страны

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© Dirk Waem, Pool Photo via AP

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Король Бельгии Филипп впервые принял участие в праздновании Рамадана в семье выходцев из Марокко, живущей в Генте. Об этом сообщил телеканал RTL.

Монарх был приглашен на церемонию ифтар - первую трапезу после захода солнца, которая заканчивает дневной пост. Вместе с хозяином дома, его восемью сыновьями и их семьями король Филипп отведал фиников с молоком, а также выслушал объяснения о значении месяца Рамадан и о пользе ежедневного воздержания от пищи от восхода до заката солнца в этот период. Духовное значение Рамадана королю бельгийцев подробно изложил один из сыновей хозяина дома, который служит имамом в одной из наиболее крупных мечетей Гента, а также работает в Департаменте образования Фландрии.

Телеканал отмечает, что приобщение бельгийского монарха к этой традиции стало важным символическим событием для интеграции мусульманского населения Бельгии.

По официальным данным, в Бельгии на 11 млн населения приходится 800 тысяч мусульман. При этом в 2000 году их число составляло около 400 тысяч. В стране действуют порядка 350 официально признанных мечетей, не считая многочисленных молельных залов, не имеющих официальных лицензий, и устроенных в квартирах или гаражах.

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