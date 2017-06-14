Король Бельгии принял участие в праздновании Рамадана в мусульманской семье в Генте

Венесуэльский депутат призвал Верховный суд проверить генпрокурора на вменяемостьМеждународная панорама 14 июня, 1:43
Король Бельгии принял участие в праздновании Рамадана в мусульманской семье в ГентеОбщество 14 июня, 1:35
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФМеждународная панорама 14 июня, 1:00
Непобедимые: ЦСКА в шестой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБСпорт 14 июня, 0:50
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходомМеждународная панорама 14 июня, 0:43
Сборная Франции по футболу обыграла команду Англии в товарищеском матчеСпорт 14 июня, 0:03
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса ЛиОбщество 13 июня, 23:39
Роналду отверг обвинения в неуплате налоговСпорт 13 июня, 23:38
Сборная Чили проиграла команде Румынии в товарищеском футбольном матчеСпорт 13 июня, 22:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Король Бельгии Филипп впервые принял участие в праздновании Рамадана в семье выходцев из Марокко, живущей в Генте. Об этом сообщил телеканал RTL.
Монарх был приглашен на церемонию ифтар - первую трапезу после захода солнца, которая заканчивает дневной пост. Вместе с хозяином дома, его восемью сыновьями и их семьями король Филипп отведал фиников с молоком, а также выслушал объяснения о значении месяца Рамадан и о пользе ежедневного воздержания от пищи от восхода до заката солнца в этот период. Духовное значение Рамадана королю бельгийцев подробно изложил один из сыновей хозяина дома, который служит имамом в одной из наиболее крупных мечетей Гента, а также работает в Департаменте образования Фландрии.
Телеканал отмечает, что приобщение бельгийского монарха к этой традиции стало важным символическим событием для интеграции мусульманского населения Бельгии.
По официальным данным, в Бельгии на 11 млн населения приходится 800 тысяч мусульман. При этом в 2000 году их число составляло около 400 тысяч. В стране действуют порядка 350 официально признанных мечетей, не считая многочисленных молельных залов, не имеющих официальных лицензий, и устроенных в квартирах или гаражах.