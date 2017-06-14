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Врачи выписали из больницы 14 отравившихся шаурмой в Ростовской области

Общество
14 июня, 10:08 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 14, июня. /ТАСС

На данный момент следователи признали потерпевшими 47 человек, из которых двое - дети

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Врачи специализированной инфекционной больницы Новочеркасска Ростовской области выписали 14 человек, которые отравились шаурмой на прошлой неделе, сообщила ТАСС начальник управления здравоохранения города Татьяна Гудкова.

"По итогам вчерашнего дня были выписаны 14 человек. Сегодня после проведения обходов выписка продолжится. Осложнений у пациентов не наблюдается", - отметила Гудкова. Она добавила, что среди выписанных пока нет детей, поскольку они сдают сегодня повторные анализы.

Как ранее сообщалось, на данный момент следователи опросили и признали потерпевшими 47 человек, из которых двое - дети. При этом с отравлением после употребления шаурмы обратились в больницу 50 человек.

Совместно со специалистами Роспотребнадзора следователи провели осмотр торгового павильона "Шаурма на углях", во время которого выявлены множественные нарушения санитарных норм и правил при приготовлении блюд. Среди них - отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность сырья и продукции. По данным регионального управления Роспотребнадзора, при обследовании больных был обнаружен возбудитель сальмонеллеза. После инцидента в городе проходят массовые проверки торговых точек, реализующих готовые блюда.

По данным следствия, все пострадавшие покупали шаурму в одном из городских торговых павильонов. Было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.

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