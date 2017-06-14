МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в Госдуме комитет по делам мужчин по аналогии с комитетом по вопросам семьи, женщин и детей.

"Ну что, комитет по делам женщин? Уже давно пора создавать комитет по делам мужчин - женщины живут на 20 лет дольше, какой комитет по делам женщин?!", - возмутился политик, выступая на заседании нижней палаты парламента.

"Советская власть придумала: она создала проблему женщин, погнала на работу, они дома сидели при царе с мужьями - мужья работали, а женщины были дома", - продолжил Жириновский.

"Женщинам нужны мужчины, может сперва мужчинами заняться, а потом уже женщинами", - добавил лидер либерал-демократов.

Политик также предложил не привязывать депутатов лишь к одному комитету. "Я предлагаю сделать самый свободный парламент, чтобы люди ходили и заседали там, где они хотят. Может, сократить комитеты тогда, чтобы в одном комитете было очень много вопросов", - сказал парламентарий.