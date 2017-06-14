На Земле Франца-Иосифа летом начнут использовать солнечную энергию

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. /ТАСС/. Солнечную энергию начнут применять впервые летом 2017 года на самом северном архипелаге России и Евразии - Земле Франца-Иосифа. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по общим вопросам национального парка "Русская Арктика" Алексей Бараков.

"36 солнечных панелей будут установлены на острове Гукера. (…) На острове Земля Александры планируется перевод базы парка "Омега" в весенне-летне-осенний период на полную автономию, чтобы за счет солнечной энергии осуществлялось и электро- и теплоснабжение", - сказал Бараков.

На острове Гукера солнечные панели полностью перекроют потребность базы, где в период полевого сезона с середины июня по сентябрь живут и работают госинспекторы парка и ученые, в электрической энергии. До этого использовались дизель-генераторы. На остров Земля Александры будет доставлено 240 солнечных панелей, часть из которых установят непосредственно на здании базы "Омега", остальные планируется разместить на специально построенном для оборудования ангаре. "Если получится в этом году, то мы его возведем под крышу, как только будет сделано, на нем будут смонтированы панели", - сказал Бараков.

У национального парка уже есть опыт применения возобновляемой энергии на базе "Мыс Желания" на севере Новой Земли. Экономия дизельного топлива за полевой сезон (с июля по октябрь), по словам Баракова, там составляет не менее тысячи литров и снижается уровень загрязнения окружающей среды.

"Альтернативная энергетика для нацпарка должна быть не альтернативной, а основной, сама идея нацпарка сводится к сохранению природных комплексов и экологичности, - подчеркнул собеседник агентства. - Не настолько интенсивно светит солнце, но его много. Оно светит круглые сутки. Эта суммарная энергия сопоставима с энергией Москвы (количеством солнечной энергии на широте Москвы) в середине лета".

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца- Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.