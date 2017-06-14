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Минутруд: Россия планирует внедрять "зеленые" рабочие места

Общество
14 июня, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Замминистра труда и социальной защиты подчеркнула, что в рамках Парижского соглашения в России "предпринимаются меры по недопущению опасного изменения климата"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия планирует внедрять принципы "зеленой экономики" и создавать "зеленые" рабочие места в целях недопущения опасного изменения климата и истощения природных ресурсов. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова на 106-й сессии Международной конференции труда Международной организации труда (МОТ), которая проходит в Женеве.

"В нашей стране в рамках Парижского соглашения предпринимаются меры по недопущению опасного изменения климата, истощения природных ресурсов, из-за которых может серьезно пострадать качество жизни нынешнего и будущих поколений, разрабатываются меры по обеспечению устойчивого развития экономики, социальной справедливости и защите окружающей среды", - цитирует пресс-служба Минтруда слова замминистра.

По ее словам, производится выстраивание системы мониторинга развития "зеленых" рабочих мест в экономике, прогнозирование новых трудовых компетенций работников, разработка стандартов профессиональных компетенций и внедрение в систему образования программ обучения по этим компетенциям.

На данный момент ключевое направление работы министерства - это работа с социальными партнерами - работодателями и профсоюзами, добавила Ельцова. "В рамках нового Генерального соглашения на период 2018-2020 годы планируется обсуждение всех вопросов, связанных с внедрением "зеленых" рабочих мест", - сообщила замглавы Минтруда России.

Парижское соглашение по климату было принятого в декабре 2015 года по итогам конференции во французской столице. Тогда участники форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии.

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