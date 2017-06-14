Госдума одобрила законопроект о мерах против нелегальных сим-карт

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума одобрила в среду в первом чтении законопроект, который предусматривает ряд мер, направленных против нелегального распространения сим-карт.

Документ был разработан группой членов Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко.

Установить абонента

Законопроектом предусматривается введение понятия "идентификационный модуль". Под ним понимается электронный носитель информации, устанавливаемый в пользовательском оборудовании, с помощью которого осуществляется идентификация абонента и обеспечивается его доступ к сети оператора связи (то есть сим-карта).

Также прописывается порядок заключения договоров при покупке сим-карт и оговаривается, что услуги связи и доступа к интернету с использованием симок предоставляются тем абонентам, сведения о которых внесены в базу данных оператора в соответствии с правилами оказания услуг связи. Обязанности по проверке сведений об абоненте также возлагаются на лиц, действующих от имени оператора связи.

Как поясняли ранее авторы законопроекта, услуги мобильной связи и доступ к интернету с использованием сим- карт в настоящее время предоставляются абонентам, сведения о которых внесены в базу данных систем расчета оператора связи. Но, поскольку сотрудники компаний (корпоративных пользователей услуг связи) не состоят в правоотношениях с оператором связи, передача сведений о таких абонентах без их согласия невозможна. Предлагаемые в законопроекте нормы позволяют осуществлять передачу оператору связи таких персональных данных без подтверждения согласия.

Кроме того, сейчас выдачу сим-карт сотовые операторы, особенно в регионах, зачастую осуществляют через дилерскую сеть. Законопроект направлен на усиление контроля за такой посреднической деятельностью, предусматривая, что лицо, действующее от имени оператора связи, при заключении договора об оказании услуг сотовой связи обязано внести в него сведения об абоненте, а также направить один экземпляр подписанного договора оператору связи в течение 10 дней после его заключения, если меньший срок не предусмотрен указанным договором. Данные, предоставленные абонентом, подтверждаются паспортом.

При этом операторы получают возможность на безвозмездной основе проверять сведения об абонентах, используя единую систему идентификации и аутентификации, квалифицированную электронную подпись, единый портал госуслуг и другие системы госорганов.

Указанный механизм, как сказано в пояснительной записке к законопроекту, направлен на противодействие использованию фиктивных паспортных данных при заключении договоров о предоставлении услуг мобильной связи.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Против пособников террористов

Вопрос о необходимости дополнительного регулирования сферы оборота сим-карт Валентина Матвиенко поставила в апреле после теракта в метро Санкт-Петербурга, унесшего жизни 15 человек.

Она обратила внимание, что "пособники террористов пользовались одноразовыми сим-картами, купленными на рынке". По мнению Матвиенко, закон о запрете продажи сим- карт без паспортов принят, однако не работает, и сим-карты "как продавали на рынках, на вокзалах, на автомобильных стоянках, так и продолжают". В этой связи спикер выступила за запрет распространения компаниями сим-карт через посредников.

По данным одного из авторов законопроекта, зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой, в 2016 году в ходе совместных действий Роскомнадзора и МВД РФ было изъято 28,5 тыс. незаконно выданных сим-карт.

По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, законопроект "позволит ликвидировать оставшиеся пока возможности совершения преступлений как террористического, так и мошеннического характера, представляемые неконтролируемой продажей псевдокорпоративных сим-карт".