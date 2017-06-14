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Первая профильная смена по информатике открылась в центре "Сириус" в Сочи

Общество
14 июня, 17:22 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 14, июня. /ТАСС

Смена собрала 48 юных программистов из 13 регионов России

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© Александр Рюмин/ТАСС

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Первая для образовательного центра "Сириус" профильная смена по информационным технологиям собрала в Сочи 48 юных программистов из 13 регионов России. На базе центра ребята будут проходить подготовку к Олимпиадам по информатике и программированию всероссийского и международного уровней, сообщил в среду журналистам руководитель смены, доцент кафедры компьютерных технологий Университета ИТМО (информационных технологий, механики и оптики), тренер университета по спортивному программированию Андрей Станкевич.

"Здесь призеры и победители заключительного этапа Всероссийской Олимпиады по информатике, включая участников будущей международной Олимпиады, то есть самые сильные, на сегодняшний день, дети в информатике. Основной упор мы делаем на подготовку к олимпиадам самого высокого уровня, а также даем обзорные данные по предмету", - отметил он.

По словам руководителя смены, юные программисты в "Сириусе" разделены на три группы, в зависимости от уровня подготовки. Самые "продвинутые" уже выполняют задания, аналогичные тем, что дают на международных олимпиадах.

"Соперников нельзя недооценивать. Поэтому приходится много готовиться, чтобы хорошо выступить", - сказал участник будущей 29-й Международной Олимпиады по информатике среди школьников Денис Шпаковский ( Челябинск).

Будущее российской информатики

Самый юный участник новой профильной смены - семиклассник из Москвы Егор Лифарь. "Моим первым учителем информатики был старший брат, с его помощью я освоил первые языки программирования. Когда родители поняли, насколько серьезно мое увлечение, переехали из родного Новороссийска в Москву", - рассказал корр. ТАСС Егор.

К выступлению на международных IT-соревнованиях, пусть и среди школьников, 14-летнему подростку приходится готовиться наравне со старшеклассниками. На экскурсии и пляж время у участников смены в "Сириусе" есть, но большую часть дня ребята проводят в аудиториях за компьютерами.

"Когда ставишь перед собой какую-то задачу, готов тратить на ее решение столько, сколько нужно", - признался юный программист Лифарь.

Наши среди лучших

В августе 2016 года в Казани состоялась 28-я Международная олимпиада по информатике среди школьников (IOI 2016), участие в которой приняли национальные команды из 80 стран мира. Школьники из России завоевали три золотых медали и заняли второе общекомандное место следом за командой Китая. 29-я Международная олимпиада по информатике среди школьников ( IOI2017) пройдет в августе в Тегеране (Иран). Россию на ней будет представлять команда из 4 человек.

О "Сириусе"

Центр "Сириус" открыт Образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его Попечительский совет. Фонд учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.

На профессиональные программы ежемесячно зачисляются 600 школьников по таким направлениям как направлению наука, спорт и искусство. Обучение, пребывание и проезд в "Сириус" для детей бесплатны.

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