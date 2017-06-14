МЧС предупредило о сильном ветре и ливнях в ряде регионов Центрального округа

ТВЕРЬ, 14 июня. /ТАСС/. Управления МЧС ряда регионов Центрального федерального округа (ЦФО) предупредили в среду о грядущих погодных катаклизмах, которые будут сопровождаться ливнями и порывами ветра до 17 метров в секунду.

В управлении МЧС по Тверской области ТАСС сообщили, что спасатели контролируют погодную обстановку из оперативного штаба. "В регионе объявлено об усилении ветра и сильных дождях. В Центре управления в кризисных ситуациях развернут штаб по контролю за обстановкой. Сегодня из-за непогоды пришлось отменить авиаразведку леспопожарной обстановки на территории региона", - рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что спасатели и все подчиненные подразделения в регионе несут службу в режиме повышенной готовности.

Непогода без ЧС

О плохой погоде предупреждают также во Владимирской, Костромской, Ярославской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ивановской областях. По данным региональных управлений МЧС, пока дожди и ветер не спровоцировали чрезвычайных происшествий и других аварий.

"На 13 и 14 июня в Ивановской области ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Пока непогода не вызвала отключений электричества и других ЧП, но подразделения МЧС готовы к реагированию в случае возникновения аварий", - рассказали ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Ивановской области.

Регионы спокойствия

В Белгородской области, по данным областного управления МЧС, прогнозы погоды благоприятные. "Серьезных ухудшений погодных условий не ожидается. Синоптики прогнозируют небольшой дождь", - рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Орловскую область, по данным регионального управления МЧС, циклон также обойдет стороной. "Предупреждений об ухудшении погодных условий не поступало", - отметила в беседе с ТАСС руководитель пресс-службы управления МЧС по Орловской области Наталия Акулова.

В Брянской и Воронежской областях, по данным МЧС, также не прогнозируется опасных погодных явлений.

Рекомендации спасателей

В регионах, где объявлено об ухудшении погодных условий, спасатели рекомендуют населению соблюдать меры предосторожности.

Региональные управления МЧС призывают граждан не прятаться от дождя во время сильного ветра под высокими деревьями, а также напоминают, что во время грозы стоит обходить деревья и высокие конструкции. Переждать грозу, которая застала человека в городе, МЧС рекомендует в магазинах, под навесами у стен зданий и других помещениях, а тех, кого непогода застала дома, призывает отключить все электроприборы.

Кроме того, водителей спасатели просят не оставлять машины возле рекламных конструкций и у высоких деревьев во избежание их падения на автомобиль.

Последствия прошлого ненастья

В этом году стихия не раз провоцировала чрезвычайные происшествия в центральной России. 29 мая на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с. По данным властей, в Московском регионе погибли 16 человек, десятки получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, в столице было повалено 27 тыс. деревьев, повреждены 243 кровли, 61 рекламный щит, 135 опор уличного освещения и порядка 2 тыс. автомобилей.

В это же время в ряде регионов ЦФО непогода вызвала отключения электроснабжения, в результате которых несколько десятков тысяч человек остались без электроснабжения на длительное время. В некоторых субъектах сильным ветром были также повалены деревья, сломаны рекламные конструкции, а также сорвана кровля в жилых и административных зданиях.