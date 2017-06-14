Новым главой "Офицеров России" стал Герой России Сергей Липовой

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новым главой общероссийской организации "Офицеры России" стал Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Об этом сообщили ТАСС в организации.
"Десятилетие общероссийской организации "Офицеры России" было отмечено ротацией в президиуме. На торжественной конференции глава организации Антон Цветков представил своего преемника - Героя России генерал-майора Сергея Липового", - отметили в организации.
Как уточнили в "Офицерах России", ранее Липовой возглавлял совет мужества и отваги "Офицеров России" и входил в состав президиума организации.
"Для меня большая честь и ответственность - возглавить президиум такой мощной и авторитетной организации, среди членов которой много боевых и заслуженных офицеров, Героев Советского Союза и России, генералов и адмиралов. Приложу все силы, чтобы наше развитие и деятельность продолжались на таком же высоком и значимом уровне", - заявил Липовой.
По данным "Офицеров России", Цветков остается в качестве члена президиума организации и председателя совета по общественной безопасности. Кроме того, Цветков возглавил создаваемое общероссийское движение "За реальные дела!". "Офицеры России" будут являться частью движения "За реальные дела!", - сообщили в организации.