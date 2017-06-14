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ФОМ: россияне поддержали проведение "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Общество
14 июня, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Более половины опрошенных считают, что "Прямая линия" положительно сказывается на положении дел в стране

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Три четверти россиян (73%) поддерживают проведение "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, больше половины опрошенных ( 57%) считают ее эффективной в решении конкретных вопросов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Фондом общественного мнения (ФОМ).

Согласно данным опроса, 73% респондентов "считают, что ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" нужна", 18% уверены, что "без нее можно было бы обойтись или проводить ее реже".

По мнению 57% опрошенных, "Прямая линия" сказывается на положении дел в стране, в частности, "решаются конкретные вопросы, оказывается адресная помощь, жизнь меняется к лучшему", "вскрываются проблемы", "люди жалуются - президент помогает", "начинают работать лучше местные органы власти". Однако 29% не видят связи между "Прямой линией" и делами в государстве.

"Тех, кто хотел бы задать вопрос главе государства, беспокоят, главным образом, низкий уровень жизни, проблемы в экономике, в ЖКХ и ситуация с безработицей", - говорится в материалах опроса, где отмечено, что две трети россиян (59%) не готовы задать вопрос президенту.

Предстоящая 15 июня "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина. Она выйдет в эфире в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В традициях предыдущих программ, глава государства во время общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально- экономической жизни страны, а также международной обстановки, отмечала пресс-служба Кремля.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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