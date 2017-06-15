Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам выпускники сдадут 15 и 16 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Выпускники школ 15 и 16 июня сдают самый короткий экзамен - устную часть ЕГЭ по иностранным языкам, которая длится всего 15 минут.

"Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по английскому языку в оба предусмотренных расписанием дня подали около 76,5 тыс. участников. Немецкий язык намерены сдавать около 2 тыс. участников, французский - около 1 тыс., испанский - около 200 участников", - отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Для контроля за ходом экзамена во все регионы направлены общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22. Сдача двух частей экзамена предусмотрена в отдельные дни. Результаты ЕГЭ по иностранному языку будут объявлены не позднее 30 июня. Письменная часть экзамена проходила 13 июня. Заявление на участие в письменном экзамене по английскому языку подали около 76 тыс. человек, по немецкому - 1,8 тыс. участников, по французскому - более 1 тыс. участников, по испанскому - 179 участников.

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Раздел "Говорение" был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, но получить высокий балл он может только совокупно за письменную (оценивается до 80 баллов) и устную части (до 20 баллов).

Основной период ЕГЭ-2017 проходит в России с 29 мая по 1 июля.