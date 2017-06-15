Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" станет публичной этим летом

Общество
15 июня, 9:02 UTC+3

По словам представителя церкви, члены Патриаршей комиссии приняли решение просить у СК разрешение на публикацию материалов следствия, экспертиза по которым завершена

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Первые результаты экспертизы "екатеринбургских останков", предположительно принадлежащих семье последнего российского императора Николая Второго, могут быть опубликованы уже этим летом в случае, если Следственный комитет (СК) даст на это согласие, заявил ТАСС секретарь Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). 

Представители Следственного комитета рассказали Патриарху Кириллу на совещании в Даниловском монастыре 14 июня о промежуточных итогах опознания останков, которые предположительно принадлежат расстрелянным членам семьи последнего русского царя Николая Второго. После совещания члены Патриаршей комиссии приняли решение просить у СК разрешения на публикацию материалов следствия. 

Интервью

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)

Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов

Перейти в раздел Интервью

"Было предложено и решено просить Следственный комитет разрешения на публикации тех материалов следствия, экспертиза по которым завершена", - заявил епископ Тихон, комментируя итоги совещания. 

"Если разрешение будет получено, то уже этим летом", - добавил он, отвечая на вопрос о сроках возможной публикации результатов экспертизы.  

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов, который контролировали большевики. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала Николая и его семью. 

Конструктивное обсуждение

Дискуссия о подлинности останков, найденных в 1993 году в окрестностях Екатеринбурга и захороненных в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, обострилась после канонизации. В случае подтверждения подлинности останков, они должны будут почитаться как святые мощи. Однако многие верующие и некоторые эксперты придерживаются версии о том, что тела убитых были полностью уничтожены. 

Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. В рамках этого расследования была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза останков. Результаты экспертиз будут публиковаться по мере готовности. 

Вопрос о признании останков мощами будет рассматриваться Собором Русской православной церкви после завершения экспертизы. Представители церкви неоднократно подчеркивали, что перед признанием останков мощами результаты экспертизы должны быть приняты всеми участниками дискуссии для того, чтобы избежать разделения в обществе и церкви. 

Представители церкви также подчеркивали ранее, что оглашение результатов экспертиз не должно быть привязано к конкретным памятным датам. 

По словам Тихона, комиссия будет просить у СК разрешения для постоянных и привлеченных экспертов еще до окончания следствия на интервью и комментарии по вопросам и темам, ответы на которые уже получены, что будет способствовать публичной дискуссии. 

В настоящее время эксперты не могут делать публичные комментарии и сообщать результаты проверки подлинности останков, поскольку они давали обязательства о неразглашении, предусмотренные законодательством. 

"Мы очень надеемся на согласие Следственного комитета  и тогда возможно будет организовать в самых разнообразных формах конструктивное обсуждение по новым и ранее имевшимся фактам и версиям", - сказал Тихон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Захоронение останков Романовых
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался Алексей Баталов
2
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
3
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
4
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
5
Путин: ЕС и США поддержали государственный переворот на Украине
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Путин показал Стоуну назначение центра управления обороной и пошутил про отопление Кремля
Темы дня
Загрузка...
Реклама