Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" станет публичной этим летом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Первые результаты экспертизы "екатеринбургских останков", предположительно принадлежащих семье последнего российского императора Николая Второго, могут быть опубликованы уже этим летом в случае, если Следственный комитет (СК) даст на это согласие, заявил ТАСС секретарь Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Представители Следственного комитета рассказали Патриарху Кириллу на совещании в Даниловском монастыре 14 июня о промежуточных итогах опознания останков, которые предположительно принадлежат расстрелянным членам семьи последнего русского царя Николая Второго. После совещания члены Патриаршей комиссии приняли решение просить у СК разрешения на публикацию материалов следствия.

"Было предложено и решено просить Следственный комитет разрешения на публикации тех материалов следствия, экспертиза по которым завершена", - заявил епископ Тихон, комментируя итоги совещания.

"Если разрешение будет получено, то уже этим летом", - добавил он, отвечая на вопрос о сроках возможной публикации результатов экспертизы.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов, который контролировали большевики. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала Николая и его семью.

Конструктивное обсуждение

Дискуссия о подлинности останков, найденных в 1993 году в окрестностях Екатеринбурга и захороненных в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, обострилась после канонизации. В случае подтверждения подлинности останков, они должны будут почитаться как святые мощи. Однако многие верующие и некоторые эксперты придерживаются версии о том, что тела убитых были полностью уничтожены.

Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. В рамках этого расследования была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза останков. Результаты экспертиз будут публиковаться по мере готовности.

Вопрос о признании останков мощами будет рассматриваться Собором Русской православной церкви после завершения экспертизы. Представители церкви неоднократно подчеркивали, что перед признанием останков мощами результаты экспертизы должны быть приняты всеми участниками дискуссии для того, чтобы избежать разделения в обществе и церкви.

Представители церкви также подчеркивали ранее, что оглашение результатов экспертиз не должно быть привязано к конкретным памятным датам.

По словам Тихона, комиссия будет просить у СК разрешения для постоянных и привлеченных экспертов еще до окончания следствия на интервью и комментарии по вопросам и темам, ответы на которые уже получены, что будет способствовать публичной дискуссии.

В настоящее время эксперты не могут делать публичные комментарии и сообщать результаты проверки подлинности останков, поскольку они давали обязательства о неразглашении, предусмотренные законодательством.

"Мы очень надеемся на согласие Следственного комитета и тогда возможно будет организовать в самых разнообразных формах конструктивное обсуждение по новым и ранее имевшимся фактам и версиям", - сказал Тихон.