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Епископ Тихон: церковь приветствует дискуссию о подлинности останков семьи Романовых

Общество
15 июня, 9:01 UTC+3

Епископ также отметил, что суждение о церковном почитании или непочитании "екатеринбургских останков" как мощей уполномочен выносить только "соборный разум" Православной Церкви

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Русская православная церковь приветствует публичную дискуссию о подлинности останков, предположительно принадлежащих последнему российскому императору Николаю II и его семье, вплоть до окончательного решения Собора о признании их мощами, заявил ТАСС секретарь патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). 

Представители Следственного комитета (СК) рассказали патриарху Кириллу на совещании в Даниловском монастыре 14 июня о промежуточных итогах работы по опознанию останков. В ходе совещания члены патриаршей комиссии также обсудили вопросы, представленные представителями общественности и экспертами, в том числе и теми, кто отказывается признать результаты экспертизы, какими бы они ни были. 

Интервью

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)

Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов

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"Суждение относительно церковного почитания или непочитания "екатеринбургских останков" как мощей уполномочен выносить только соборный разум Православной Церкви. До этого все остальные суждения, безусловно, могут иметь место, поскольку сегодня продолжаются исследования, а следовательно продолжается и очень важная дискуссия. Это можно только приветствовать", - сказал епископ. 

Николай, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов, который контролировали большевики. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала Николая и его семью. 

Дискуссия о подлинности останков, найденных в 1993 году в окрестностях Екатеринбурга и захороненных в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, обострилась после канонизации Николая и его семьи. В случае подтверждения подлинности останков, они должны будут почитаться как святые мощи. 

Однако многие верующие и некоторые эксперты придерживаются версии о том, что тела убитых были полностью уничтожены. 

Представители Церкви неоднократно подчеркивали, что перед признанием останков мощами результаты экспертизы должны быть приняты всеми участниками дискуссии для того, чтобы избежать разделения в обществе и церкви. 

Епископ Тихон, в частности подчеркнул, что вопросы, которые поступили в комиссию от противников признания результатов экспертизы, в частности от историка и публициста Леонида Болотина, были "интересными". Он добавил, что в задачи комиссии не входит признание или непризнание подлинности останков. 

Некоторые эксперты, включая Болотина, настаивают на судебном процессе по делу об убийстве Николая и его семьи. 

"Поручение, данное нам Святейшим Патриархом, состоит в том, чтобы вместе со следствием провести  независимые, объективные и верифицируемые, то есть проверяемые экспертизы по делу об убийстве семьи святых страстотерпцев и их верных спутников. Результаты экспертиз – судебно-криминалистической, генетической, антропологической и историко-архивной -  будут представлены на соборное суждение Церкви", - подчеркнул он.

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