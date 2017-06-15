Епископ Тихон: церковь приветствует дискуссию о подлинности останков семьи Романовых

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Русская православная церковь приветствует публичную дискуссию о подлинности останков, предположительно принадлежащих последнему российскому императору Николаю II и его семье, вплоть до окончательного решения Собора о признании их мощами, заявил ТАСС секретарь патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Представители Следственного комитета (СК) рассказали патриарху Кириллу на совещании в Даниловском монастыре 14 июня о промежуточных итогах работы по опознанию останков. В ходе совещания члены патриаршей комиссии также обсудили вопросы, представленные представителями общественности и экспертами, в том числе и теми, кто отказывается признать результаты экспертизы, какими бы они ни были.

"Суждение относительно церковного почитания или непочитания "екатеринбургских останков" как мощей уполномочен выносить только соборный разум Православной Церкви. До этого все остальные суждения, безусловно, могут иметь место, поскольку сегодня продолжаются исследования, а следовательно продолжается и очень важная дискуссия. Это можно только приветствовать", - сказал епископ.

Николай, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов, который контролировали большевики. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала Николая и его семью.

Дискуссия о подлинности останков, найденных в 1993 году в окрестностях Екатеринбурга и захороненных в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, обострилась после канонизации Николая и его семьи. В случае подтверждения подлинности останков, они должны будут почитаться как святые мощи.

Однако многие верующие и некоторые эксперты придерживаются версии о том, что тела убитых были полностью уничтожены.

Представители Церкви неоднократно подчеркивали, что перед признанием останков мощами результаты экспертизы должны быть приняты всеми участниками дискуссии для того, чтобы избежать разделения в обществе и церкви.

Епископ Тихон, в частности подчеркнул, что вопросы, которые поступили в комиссию от противников признания результатов экспертизы, в частности от историка и публициста Леонида Болотина, были "интересными". Он добавил, что в задачи комиссии не входит признание или непризнание подлинности останков.

Некоторые эксперты, включая Болотина, настаивают на судебном процессе по делу об убийстве Николая и его семьи.

"Поручение, данное нам Святейшим Патриархом, состоит в том, чтобы вместе со следствием провести независимые, объективные и верифицируемые, то есть проверяемые экспертизы по делу об убийстве семьи святых страстотерпцев и их верных спутников. Результаты экспертиз – судебно-криминалистической, генетической, антропологической и историко-архивной - будут представлены на соборное суждение Церкви", - подчеркнул он.