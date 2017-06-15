Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голикова: около 6,7 млрд руб. при строительстве перинатальных центров идут на другие цели

Общество
15 июня, 12:43 UTC+3 МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Глава Счетной палаты напомнила, что всего в рамках программы по строительству 32 перинатальных центров предусмотрено 83 млрд рублей госфинансирования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Около 6,7 млрд руб., предназначенных для строительства перинатальных центров в регионах, идут на цели, не связанные со строительством центров. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила сегодня глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

"Я не буду детально останавливаться на конкретных нарушениях. Я скажу, что мы видим в процессе контрольных мероприятий, что на иные цели, не связанными со строительством перинатальных центров, отвлечена достаточно большая сумма средств. Мы ее пока оцениваем в 6,7 млрд руб. Это из всего объема", - сказала она.

Голикова напомнила, что всего в рамках программы по строительству 32 перинатальных центров предусмотрено 83 млрд руб., в том числе 52,7 млрд руб. - средства фонда обязательного медицинского страхования, остальное - средства субъектов РФ.

Перинатальные центры

Правительственная программа на 2013-2016 годы предусматривала строительство (в 3 этапа) 32 региональных центров в 30 субъектах Российской Федерации. Осенью она была включена в приоритетный проект "Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее в том числе развитие сети перинатальных центров в РФ".

Функции заказчика строительства 15 перинатальных центров возложены на Государственную корпорацию "Ростех". Она занимается строительством центров в Башкирии, Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Якутии, Архангельской, Брянской, Ленинградской, Оренбургской, Пензенской, Смоленской, Псковской, Тамбовской и Ульяновской областях. Еще 17 перинатальных центров возводятся силами субъектов РФ.

Из 32 центров в настоящее время функционируют 13 в Дзержинске Нижегородской области, Белгороде, Липецке, Калуге, Самаре, Казани, Челябинске, Оренбурге, Уфе, Ставрополе, Барнауле, Ачинске Красноярского края и Брянске.

Завершено строительство еще трех центров в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Хакасии. Эти учреждения сейчас находятся в стадии получения лицензий на медицинскую деятельность. По данным Минздрава и ГК "Ростех", от 40% до 70% оборудования, используемого в уже запущенных центрах, отечественного производства.

В августе прошлого года программа строительства центров была продлена на 2017 год. В связи с этим актуализированы планы-графики завершения строительства и ввода в эксплуатацию центров в Ингушетии, в Московской области (города Коломна и Наро-Фоминск), в Краснодарском крае, Пензенской, Псковской, Архангельской и Тамбовской областях, в Бурятии, Карелии, Якутии, Красноярском крае (город Норильск), Ленинградской, Смоленской и Ульяновской областях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Голикова, Татьяна Алексеевна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
Прощание с Баталовым состоится 19 июня в Доме кино
4
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
5
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человек
6
Скончался Алексей Баталов
7
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
Темы дня
Загрузка...
Реклама