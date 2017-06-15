Тепло вернется в Москву в выходные

МОСКВА, 15 июня./ТАСС/. Антициклон принесет потепление в Москву в предстоящие субботу и воскресенье. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ. Конец рабочей недели будет прохладным и дождливым.

"Циклон пока продолжит оказывать влияние на погоду столичного региона, удерживая прохладную погоду с дождями. В выходные с распространением антициклона из Европы станет теплее, а небольшие дожди будут возможны лишь местами", - уточнил представитель метеослужбы. В воскресенье и начале новой недели температура будет близка к климатической норме.

В пятницу, 16 июня, местами пройдет небольшой дождь. Ночью в Москве будет 7-9, по области - 5-10 градусов. Днем прогнозируется 15-17 в мегаполисе и 13-18 градусов в Подмосковье.

В субботу, 17 июня, небольшой дождь пройдет лишь в отдельных районах. Ночью температура составит плюс 10-12 в Москве и 7-12 градусов тепла по области, днем - плюс 18-20 и 17-22 градуса соответственно.

В воскресенье, 18 июня, местами сохранится небольшой дождь, но станет еще немного теплее: ночью прогнозируется 11-13 в столице и 8-13 в Подмосковье, днем воздух прогреется до 21-23 в Москве и 19-24 градусов по области.

В начале следующей недели ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью будет от 9 до 14, днем - до 19-24 градусов тепла.