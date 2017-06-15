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Чайка поручил проверить выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения на Ставрополье

Общество
15 июня, 14:14 UTC+3

Проверка инициирована в связи с обращением жительницы Ставропольского края к Владимиру Путину в ходе "Прямой линии"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил проверить выплаты компенсаций пострадавшим в результате наводнения в Ставропольском крае.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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"В связи с обращением жительницы Ставропольского края генеральный прокурор РФ Юрий Чайка дал поручение прокурору Ставропольского края провести проверку исполнения законодательства органами власти региона при ликвидации последствий наводнения в селе Краснокумском. Особое внимание в ходе проверки будет обращено на обеспечение законности при выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия", - сообщили в надзорном ведомстве. При наличии оснований прокуратуре края поручено незамедлительно принять меры реагирования в отношении виновных лиц. Ход проверки находится на личном контроле генпрокурора России.

Отвечая на утверждение жительницы Ставрополья о том, что с нее требуют деньги за восстановительные работы, Путин назвал такую ситуацию "полным бредом". "То, что с вас собираются деньги за какие-то работы, - это полная чушь. Должны быть выплачены 10 тыс. рублей за оперативную поддержку, 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, 100 тыс. рублей за полную утрату (имущества - прим. ТАСС)", - пояснил президент.

"Это какой-то бред просто. Мы обязательно с этим разберемся", - добавил Путин. Он потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств, а от губернатора Ставрополья - немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку жителям региона, пострадавшим от наводнения.

"Деньги, необходимые для помощи пострадавшим семьям, перечислены в Ставропольский край. Я хотел бы задать вопрос губернатору Ставропольского края о том, где деньги?, - сказал Путин. - Надеюсь, что Владимир Владимирович (губернатор Ставрополья Владимиров - прим. ТАСС) уже сегодня у вас побывает. Пусть посмотрит, разберется".

От паводка, вызванного рекордными за 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов. Были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, где проживают более 6,6 тыс. человек.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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