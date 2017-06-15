Московский монорельс заменят трамваи

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия столицы приняла решение о разработке проекта планировки трамвайной линии для замены Московской монорельсовой транспортной системы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
В настоящее время трамвайные пути уже частично дублируют монорельс (от пересечения улиц Академика Королева и Аргуновской - до улицы Сергея Эйзенштейна - прим. ТАСС).
"Проект планировки предполагает продление трамвайной линии, проходящей по улице Академика Королева (маршрут № 17 - прим. ТАСС), до Краснопресненской трамвайной сети (трамвайная линия, проходящая по улице Костякова, - маршрут № 27 - прим. ТАСС). Рассматривается несколько вариантов трассировки", - уточняется в сообщении.
При этом часть эстакады монорельса будет реконструирована для приспособления движения трамваев.
"Замена монорельса на трамвай позволит значительно сократить расходы на эксплуатацию городского общественного транспорта, а также повысит качество транспортного обслуживания районов, расположенных в северной части Москвы", - отмечается в сообщении. Кроме того, изолированная Краснопресненская трамвайная сеть будет вновь соединена с основной трамвайной сетью Москвы.
Московский монорельс принял первых пассажиров в экскурсионном режиме в ноябре 2004 года, в транспортном режиме - с 2008-го. Маршрут транспортной системы проходит от станции "Тимирязевская" до улицы Сергея Эйзенштейна. Он проходит по улице Фонвизина, пересекает линию Октябрьской железной дороги, мимо Телецентра по улице Академика Королева, выходит к Главному, а затем к Северному входу ВДНХ.
С 23 января 2017 года монорельс вновь стал работать в экскурсионном режиме с интервалом движения в 30 минут, режим работы с 08:00 до 20:00 мск. Это объясняется снижением пассажиропотока на монорельсе после ввода в эксплуатацию в 2016 году Московского центрального кольца и нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро.