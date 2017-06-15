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И.о. директора Исаакия: музей "Исаакиевский собор" будет готовить совместные проекты с РПЦ

Общество
15 июня, 15:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, июня. /ТАСС

По мнению Ирады Вовненко, решение по судьбе Исаакия, которое будет устраивать все стороны, возможно

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Ирада Вовненко

Ирада Вовненко

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" будет готовить совместные проекты с Санкт-Петербургской епархией Русской православной церкви. Об этом рассказала ТАСС и.о. директора музея Ирада Вовненко.

Вопрос передачи собора был задан президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Глава государства напомнил, что собор Церкви никогда не принадлежал и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой Церкви. Путин добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей, для отправления религиозных культов. Он также призвал деполитизировать проблему и высказался за сохранение музейной функции.

"12 июня, в престольный праздник собора, в день Исаакия Далматского, у нас состоялось богослужение, после которого мы говорили с представителями епархии и договорились, что будем готовить совместную выставку и другие проекты, - сказала Вовненко. - У меня сложилось ощущение, что церковь тоже настроена на выстраивание диалога и помощь друг другу".

По мнению Вовненко, решение по судьбе Исаакия, которое будет устраивать все стороны, возможно. "В данной ситуации нужно отойти от политических проявлений, они излишни и неправильны, и надо выстраивать конструктивное взаимодействие с РПЦ", - считает руководитель музея.

Вовненко подчеркнула, что в Исаакии не сворачиваются никакие музейные программы, музей работает в нормальном режиме.

"Исаакий строился как храм, но должен сохранить просветительскую функцию, церковь и музей - это вещи не противопоставляемые, сейчас важно объединить два этих начала, особенно в интересах подрастающего поколения, - отметила Вовненко. - Люди должны знать вещи, связанные с Библией, но они должны знать и о тех, кто строил, о великих художниках, работавших здесь".

Нет точных сроков передачи

Ранее председатель комитета по культуре Константин Сухенко рассказал ТАСС, что на данный момент у Смольного нет определенных сроков или дат, к которым планируется провести передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Московскому патриархату Русской православной церкви. Глава комитета подчеркнул, что "от какого-то поспешного отношения о судьбе собора сейчас перешли к более вдумчивому, к более осмысленному поиску оптимальной модели его существования".

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея- памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает 2 знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.

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Передача Исаакиевского собора РПЦ "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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