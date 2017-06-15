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Путин напомнил, что Исаакиевский собор строился как храм, а не как музей

Общество
15 июня, 14:28 дата обновления: 15 июня, 14:38 UTC+3

При этом президент уверен, что в случае передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ там можно будет совместить и музейную деятельность, и отправление религиозного культа

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге изначально не принадлежал Церкви, однако в дореволюционной России царь возглавлял Церковь. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

"Он (собор - прим. ТАСС) действительно Церкви никогда не принадлежал на самом деле, он всегда числился за государством, но царь-батюшка был главой Церкви. И в этом смысле можно сказать, что отчасти он и Церкви принадлежал", - сказал президент, отвечая на вопрос, поддерживает ли он передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ.

Путин добавил, что Исаакиевский собор "был построен как церковь, а не как музей". "Он был построен для отправления религиозных культов, чтобы люди там молились", - подчеркнул глава государства.

При этом президент уверен, что в случае передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви там можно будет совместить и музейную деятельность, и отправление религиозного культа.

Так, он отметил, что в России действует закон о передаче религиозных зданий религиозным организациям. "Вместе с тем у нас есть международные обязательства и другие законы, которые запрещают нам передавать в другие руки то, что является памятником архитектуры и находится под защитой ЮНЕСКО", - сказал президент.

"Есть некоторые противоречия, но мы легко, на мой взгляд, выйдем из этих противоречий, обеспечив и музейную деятельность, и отправление религиозных культов", - подчеркнул Путин.

Он также добавил, что не следует политизировать вопрос передачи Исаакиевского собора в ведение русской православной церкви и использовать эту тему как инструмент "политической возни".

"Нужно деполитизировать эту проблему, забыть о том, что она существует как таковая, с уважением относиться и к религиозным чувствам людей, и не забывать, что это здание строилось как церковь, а не как музей. Но музейная функция там, конечно, должна сохраняться", - сказал президент.

Путин выразил уверенность в том, что "не нужно ничего здесь накручивать, не нужно спекулировать на этой теме, не нужно людей возбуждать и использовать это как инструмент какой-то мелкой внутриполитической возни".

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Передача Исаакиевского собора РПЦ "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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