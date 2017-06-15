Путин призывает тщательно изучать историю, чтобы знать как выстроить будущее

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал тщательно и объективно изучать историю, чтобы знать, как выстроить будущее.

"Что касается будущего, то у нас есть такая машина времени, она есть - этот предмет называется история, - заявил он во время "Прямой линии". - Это предмет надо изучать, тщательно и объективно оценивать историю, и тогда нам будет понятно, как нужно действовать для того, чтобы построить будущее".

Глава государства отметил, что будущее создается сегодня. "Поэтому если мы хотим, чтобы будущее было благополучным, надо сегодня эффективно, с полной отдачей сил работать", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, куда бы он хотел отправиться, будь у него машина времени, Путин заметил, что это зависит от того, сможет ли он вмешиваться в прошедшие события. "Я думаю, что лучше ничего не трогать, - считает глава государства. - Потому что будет все равно то, что должно быть, только с неизвестными последствиями".

Президент признался, что ему хотелось бы посмотреть на то, как строилась и развивалась Россия, Санкт-Петербург, "как наши отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне - я когда хронику смотрю иногда, у меня слезы на глаза наступают".

Также Путин отметил, что ему хотелось бы посмотреть, как принимались судьбоносные для страны решения.