Путин призывает тщательно изучать историю, чтобы знать как выстроить будущее

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал тщательно и объективно изучать историю, чтобы знать, как выстроить будущее.
"Что касается будущего, то у нас есть такая машина времени, она есть - этот предмет называется история, - заявил он во время "Прямой линии". - Это предмет надо изучать, тщательно и объективно оценивать историю, и тогда нам будет понятно, как нужно действовать для того, чтобы построить будущее".
Глава государства отметил, что будущее создается сегодня. "Поэтому если мы хотим, чтобы будущее было благополучным, надо сегодня эффективно, с полной отдачей сил работать", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о том, куда бы он хотел отправиться, будь у него машина времени, Путин заметил, что это зависит от того, сможет ли он вмешиваться в прошедшие события. "Я думаю, что лучше ничего не трогать, - считает глава государства. - Потому что будет все равно то, что должно быть, только с неизвестными последствиями".
Президент признался, что ему хотелось бы посмотреть на то, как строилась и развивалась Россия, Санкт-Петербург, "как наши отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне - я когда хронику смотрю иногда, у меня слезы на глаза наступают".
Также Путин отметил, что ему хотелось бы посмотреть, как принимались судьбоносные для страны решения.