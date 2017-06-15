В "Единой России" подготовят предложения по сокращению очередей в ясли

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Социальная платформа партии "Единая Россия" планирует в ближайшее время озвучить законодателям предложения по сокращению очередей в ясельные группы. Об этом сообщил член президиума Генерального совета партии, председатель Социальной платформы Валерий Рязанский.

По его словам, 23 июня в ходе заседания платформы будут изучены предложенные экспертами меры по сокращению очередей в ясельные группы. "Мы выслушаем предложения и донесем их до депутатских фракций в органах законодательной власти. Эти предложения будут основаны на опыте и инновациях, которые уже наработаны в ходе работы платформы", - цитирует его слова пресс-служба партии.

По его мнению, для снятия остроты проблемы нужно искать нестандартные решения. "В числе таких мер - расширение государственно-частного партнерства (ГЧП) в данной сфере, развитие малых форм семейных детских садов и семейных ясельных групп", - сказал Рязанский.

В рамках заседания также будут обсуждены вопросы организации дополнительных систем детских садов, снятия избыточных административных барьеров, а также барьеров, связанных с санитарно-эпидемиологическими требованиями. По словам Рязанского, средства нужно направить на развитие форм государственно-частного партнерства, малого предпринимательства и некоммерческих организаций. "Это позволит решать существующие проблемы в сфере разумными и экономически целесообразными способами, - заключил он.