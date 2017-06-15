Путин выяснит, каких льгот и почему хотят лишить ветеранов в Самарской области

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с ветеранами Самарской области, которых, согласно вопросу, поступившему на "Прямую линию" с главой государства, региональные власти лишают выплат.

В конце "Прямой линии" Путин зачитал самостоятельно отобранный им вопрос, который заключался в том, что "губернатор (Самарской области Николай) Меркушкин лишает федеральных ветеранов каких-то пособий".

"Я не понимаю, о чем речь. Как это губернатор (любой, не только Николай Меркушкин, но и другие) может прекратить выплаты федеральным льготникам", - прокомментировал вопрос президент.

Он пообещал, что обязательно проверит все обстоятельства. "Это мне непонятно, я обязательно проверю. Я хочу, чтобы вы знали, что я обратил внимание", - подчеркнул глава государства.