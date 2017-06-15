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Власти: задавшая вопрос Путину о платных справках жительница Ставрополья не посещала МФЦ

Общество
15 июня, 16:39 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 15, июня. /ТАСС

Начальник отдела министерства экономического развития края Татьяна Роменская пояснила, что женщина не дошла до МФЦ, так как там бы ей объяснили, что платить за справки ей не надо

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СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Жительница села Краснокумское Ставропольского края, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" с вопросом о платных справках для пострадавших от паводка, не посещала МФЦ. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник отдела министерства экономического развития края Татьяна Роменская.

Жительница Ставрополья сообщила в ходе "Прямой линии" о том, что с нее требуют деньги за подготовку справок для пострадавших от паводка, из-за чего она не может получить компенсацию. Глава государства назвал такую ситуацию "полным бредом" и потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств, а от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова - немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку жителям региона, пострадавшим от наводнения. Глава региона отправился на место - в село Краснокумское, чтобы лично разобраться в проблеме.

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"В МФЦ гражданам объясняли - не надо им платить, это должна сделать сама администрация по электронным каналам связи. Дело в том, что эта заявительница, она до МФЦ не дошла, ей бы там все объяснили, гражданка к нам не обращалась", - сказала она.

По словам Роменской, платные справки в МФЦ есть, но получать их люди не обязаны. "Действительно, есть такие (платные) справки, которые гражданин может запросить по собственному желанию. Но это не касается данной ситуации, эти сведения (о наличии или отсутствии у гражданина права собственности на жилое помещение) администрация может запросить самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия. А они стали отправлять граждан в МФЦ", - пояснила она.

В Минэкономразвития края отметили, что в МФЦ уже обработано 9 тыс. заявлений пострадавших от паводка, ни одной жалобы не поступало. "Семья жительницы села Краснокумское числится в списках пострадавших во время паводков. В настоящее время руководство администрации выехало к ней, чтобы разобраться в ситуации", - уточнили ТАСС в администрации Георгиевского района.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов. В общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 6,6 тыс. человек.

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