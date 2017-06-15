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Москалькова предлагает расширить использование материнского капитала

Общество
15 июня, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Кроме того, омбудсмен считает необходимым ввести ограничения на сокращение бюджетных мест в вузах

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает расширить возможности использования материнского капитала, в частности, на лечение и платное обучение. Об этом она сообщила на своей официальной странице в сети Instagram.

"Я предлагаю расширить возможности использования материнского капитала. В частности - на лечение детей, на платное обучение", - написала Москалькова.

Принимаю участие в межрегиональной конференции "Защита детей в трудной жизненной ситуации. Профилактика семейного неблагополучия". За годы существования современной России мы отстраивали программы поддержки и помощи семьям, вкладывали огромные деньги и у нас есть положительные результаты и это надо ценить и развивать... Но, конечно, всегда есть что улучшить. Я предлагаю расширить возможности использования материнского капитала. В частности - на лечение детей, на платное обучение. Необходимо ввести ограничения на сокращение бюджетных мест в вузах. Назрела острая необходимость создания центра по лечению детей от игромании. Дети уходят из реального в виртуальный мир. Интернет кроме позитива несёт в себе и зло, и мы должны продумать реальные рычаги противодействия. Очень важно объединить усилия государства и гражданского общества.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

"Необходимо ввести ограничения на сокращение бюджетных мест в вузах", - также написала Москалькова.

Она отметила, что за годы существования современной России отстраивались программы поддержки и помощи семьям, вкладывались деньги, и сейчас "есть положительные результаты, и это надо ценить и развивать". Уполномоченный по правам человека также подчеркнула, что "всегда есть что улучшить".

В четверг в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин пообещал вернуться к вопросу индексации материнского капитала.

Программа материнского капитала была начата правительством в 2007 году и должна завершиться в 2018 году. Она устанавливала меры дополнительной господдержки семьи, где родился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Размер материнского капитала сегодня составляет 453 тыс. рублей. Использовать средства материнского капитала разрешается на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.

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