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NBC: российских дипломатов в Нью-Йорке лишили бесплатного отдыха на пляжах

Общество
15 июня, 19:47 UTC+3 /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Власти города Ойстер-Бэй утверждают, что не принимали в учет политику, в том числе санкции, введенные в отношении России

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Пляж города Ойстер-Бэй

Пляж города Ойстер-Бэй

© AP Photo/Frank Eltman

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти города Ойстер-Бэй (штат Нью-Йорк) аннулировали более 100 бесплатных пропусков на городские пляжи, которые каждый год летом выдавались российским дипломатам в Нью-Йорке и членам их семей. Им теперь придется платить за возможность загорать на этих пляжах и купаться наравне с американцами. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Власти города утверждают, что не принимали в учет политику, в том числе санкции, введенные в отношении РФ еще прежней администрацией Барака Обамы. "Наше решение не имеет никакого отношения к тому, чем занимается федеральное правительство (США)", - приводит телекомпания слова главного инспектора Ойстер-Бэя Джозефа Саладино, являющегося членом правящей Республиканской партии. "Если наши жители должны платить за это, то и они (российские дипломаты) должны", - пояснил он.

В этом городе на Лонг-Айленде проживают около 300 тысяч человек и обустроены четыре пляжа. Допуск на них для горожан стоит $20 в день при возможности купить абонемент на сезон за $60. Для остальных людей вход на эти пляжи стоит $50-60 в день и предоставляется в ряде случаев только на выходные и только летом.

29 декабря 2016 года Вашингтон ввел санкции в отношении Москвы в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками на американские политические институты. На основании решений занимавшего тогда пост президента США Барака Обамы были введены санкции против ФСБ России и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ и высшего руководства ГУ. Кроме того, Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предложено покинуть США до 2 января.

Власти США также закрыли для россиян доступ на загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Базы, одна из которых расположена рядом с Ойстер-Бэем, использовались для отдыха дипломатов и их семей.

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