Минобрнауки региона: средняя зарплата в дошкольных учреждениях Астрахани будет увеличена

АСТРАХАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Средняя зарплата в дошкольных учреждениях Астрахани будет увеличена почти на 1,5 тыс. рублей во втором полугодии этого года. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Астраханской области, комментируя вопрос президенту в ходе "Прямой линии" от одной из работниц детсада о низкой заработной плате.

"Планируется, что во втором полугодии 2017 года заработная плата воспитателей детских садов составит 21053 рублей в отличие от средней зарплаты 19686 рублей по итогам 2016 года",- сказал представитель ведомства.

Он пояснил, что средняя зарплата в детском саду, от работника которого был задан вопрос, (МБОУ №111) в 2016 году составляла 18895 рублей, в первом квартале этого года - 17547 рублей.

"Однако в региональном бюджете на этот год предусмотрено увеличение ассигнований на доведение заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений Астрахани до уровня средней заработной платы в сфере общего образования. Так, областной центр получит еще 47,88 млн рублей но оплату труда работников сферы образования", - сказали в региональном Минобрнауки.

Между тем, в прокуратуре Астраханской области сообщили, что ведомством организована проверка в связи с обращением работника МБДОУ г. Астрахани № 111 к президенту РФ по вопросу нарушения трудовых прав работников образовательных учреждений.