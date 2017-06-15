На республиканском ифтаре в Татарстане около 10 тысяч верующих накормили пловом

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. человек приняли участие в республиканском ифтаре (разговение, вечерний прием пищи вовремя поста в месяц Рамадан - прим. ТАСС) в Татарстане, сообщил в четверг журналистам муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. Всех верующих накормили пловом.

Меню включало в себя плов, сухофрукты, мясную и овощную нарезку, выпечку, конфеты. Для приготовления блюд закупили 1,3 тонны говядины, 600 кг риса, 3 тонны овощей.

Во время ифтара гости прочитали коллективный намаз, послушали проповеди. В ифтаре приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и главный раввин республики Ицхак Горелик. Были гости из Ингушетии, Адыгеи, Дагестана и других регионов, а также стран Средней Азии, Ирана.

Республиканский ифтар проводится на территории Татарстана с 2013 года.

27 мая для мусульман по всему миру наступил месяц поста Рамадан. Пост начинается с рассвета и заканчивается после захода солнца. По окончании поста мусульмане празднуют один из главных ежегодных праздников - Ураза-байрам, в этом году он наступит 25 июня и по традиции продлится три дня.